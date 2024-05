Hvert Xbox Game Studios-spill vil lanseres på Game Pass på dag én

HQ

Selv om det riktignok er vanskelig å stole på ordet fra Xbox messing i disse dager med de mange motstridende grepene og innsatsen de har gjort i tankene, spesielt etter nedleggelsen av Arkane Austin, utviklingsslutt av Redfall og nedleggelsen av Tango Gameworks til tross for et "fokus" på å utvide Xbox-porteføljen i Japan og Østen, har Xbox-president Sarah Bond nå bekreftet at hvert førstepartsspill som Xbox Game Studios -familien skaper vil lande på Game Pass på dag én.

I en samtale med Bloomberg (transkribert av XboxEra) uttalte Bond spesifikt: "Vi vet at kjernebrukerne våre elsker game pass, game pass er et spillabonnement, du får en hel portefølje av spill, men viktigst av alt får du hvert eneste av spillene vi bygger dag én i game pass. Og kvaliteten og bredden på disse spillene har bare økt over tid. Og du kommer til å se noen flere virkelig store spill i Game Pass senere i år."

Bond ble deretter spurt om dette vil omfatte Activisions portefølje, hvorpå hun svarte: "På tvers av hele skifer, på tvers av hele skifer, vil du se noen virkelig fantastiske ting. Og å holde det som noe som er veldig spesielt for Xbox-spillere er sentralt for oss."

Det skal sies at det har vært rapporter og rykter i det siste om at Xbox-messing har diskutert hvorvidt Call of Duty skal debutere på Game Pass, på grunn av at det potensielt kan være en form for inntektstap på grunn av sin store størrelse og følgende, men tydeligvis har Bond stengt disse bekymringene og bekreftet nå. Call of Duty vil debutere på Game Pass på dag én, det er vel ingen mulig måte denne uttalelsen kan misforstås på?