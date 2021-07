Hvilke remastere og remaker ønsker du å se?

Med spill som Mega Man Legacy Collection, The Disney Afternoon Collection og Blizzard Arcade Collection har gjengen i Digital Eclipse fått rykte på seg for å gjøre en fremragende jobb med å pusse opp gamle spill til nye plattformer, så man kan nærmest si at vi nå får et tilbud det er vanskelig å si nei til.

Mike Mika, studiolederen av Digital Eclipse, har gått på Twitter for å høre hvilke spill vi ønsker å se bli remastere, relansert eller lignende. Dette gjør han blant annet pengeinnsamlings-kampanjen deres har vært en enorm suksess så langt, og dermed er de litt friere til å gå for å pusse opp flere elskede spill. Derfor håper jeg du kommer med forslag og ønsker både i kommentarfeltet her og på Twitter. Personlig skulle jeg gjerne sett Herc's Adventures, Dino Crisis og Teenage Mutant Ninja Turtles.