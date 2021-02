Hvilke spill gleder du deg til i februar 2021?

Du ser på Annonser

Som forventet startet ikke spillåret 2021 ekstremt sterkt hva spillanseringer angår selv om spill som Hitman 3 og Cyber Shadow hjalp litt. Heldigvis ser det ut som om måneden vi nå har gått inn i har flere fristelser på lur.

Allerede i morgen kommer Control til PS5 og Xbox Series, samtidig som at vi får se om Destruction Allstars kan bringe nytt liv til "bilkampsjangeren". På fredag blir det så Nioh-spillene sin tur til å gå over til Sonys nyeste konsoll.

Uke nummer to virker ikke verst heller med både Little Nightmares 2 og Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Mot slutten av måneden er det så tid for å se om både Persona 5 Strikers og Bravely Default II kan leve opp til forventningene. Det venter altså både oppussinger og helt nye spill fremover, så GRTV har samlet flere av dem i en ny video. Hvilke spill ser du frem til de neste tjuesju dagene?