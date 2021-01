Hvilke spill gleder du deg til i januar?

Du ser på Annonser

I gamle dager var januar vanligvis en ekstremt stille måned hva spennende spillanseringer angår, men de siste årene har vi faktisk fått noen meget gode spill tidlig på året. 2021 vil kanskje fortsette trenden med blant annet Hitman 3 og The Medium. Ikke akkurat like bra som de siste par månedene, men ikke verst til å være årets første måned. Du kan se og høre gjengen i GRTV nevne enda flere i videoen sin under.

Hvilke spill gleder du deg eventuelt til denne måneden?