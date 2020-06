Hvilke spill gleder du deg til i juni?

Du ser på Annonser

Nå har solen og varmen virkelig kommet til store deler av landet, så man skulle tro at de fleste var ute og koset seg. I alle fall frem til man ser på spillkalenderen.

Juni er nemlig en ganske spennende måned for nye spill. Øverst på listen troner nok The Last of Us: Part II for mange, men det er flere enn undertegnede som gleder seg til å se om League of Legends-skaperne kan lykkes med Valorant, hvordan remasterene av Command & Conquer blir og jakte på flere lommemonstere i Pokémon Sword/Shield. Gjengen i GRTV har samlet noen av de mest spennende lanseringene i videoen under, så da spør jeg:

Hvilke spill gleder du deg til?