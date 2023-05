Hvilke strømmetjenester bør du abonnere på i 2023?

HQ

Vi lever i et økonomisk mareritt for tiden. Inflasjon, økte levekostnader og økende energiregninger betyr at vi må være stadig mer forsiktige med hvordan vi bruker pengene våre, og med tanke på at hvert eneste selskap under solen ser ut til å tilby en abonnementstjeneste, har antallet månedlige eller årlige regninger vi betaler skutt i været. Med et så massivt utvalg av tjenester tilgjengelig, som hver og en åpner dører til forskjellige samlinger av underholdning, hvilke tjenester bør du bruke pengene dine på i disse dager? Etter mye ettertanke har vi samlet de beste abonnementstjenestene som er tilgjengelige for øyeblikket.

Underholdning

Netflix: Det virker som en selvfølge å foreslå dette, og det er det ganske mye. Selv om vi ikke kommer til å fortelle deg at Netflix er stedet å være for en jevn strøm av kvalitetsinnhold, overvelder streameren brukerne med tonnevis av filmer, TV-serier og videospill, hvorav mange er originale. Så hvis du leter etter en tjeneste for å holde deg underholdt etter en travel dag, er Netflix alltid et flott sted å starte.

Nå TV / HBO Max: Vi har ført disse to sammen, ettersom det vil avhenge av hvor du bor hvilken du skal plukke opp. Hvis du bor i en region der HBO Max er tilgjengelig, er det den du skal ta tak i, men hvis du ikke gjør det, er Now TV din beste venn. Hvis du vil ha premium og vanligvis anerkjent TV og film, er det ingen som gjør det bedre enn HBO / Now. Det være seg House of the Dragon, The Last of Us, Succession, Peacemaker, listen fortsetter. Det er helt sikkert en dyr tjeneste, men du får det beste som sølvskjermen kan tilby.

Apple TV+: For to år siden ville dette ha vært et veldig, veldig nisjevalg, men Apple har siden forpliktet seg til streamingtilbudet, og det leverer nå et stort utvalg av nytt og vanligvis veldig høykvalitetsinnhold på ukentlig basis. Mellom førsteklasses serier og originale filmer har de største stjernene rundt om i verden også en tendens til å strømme til Apple, ettersom vi ser de største A-listene som pryder produksjonene som tilbys her, noe som betyr at du ikke vil kjede deg med Apple's portefølje når som helst snart.

Spill

Game Pass Ultimate: Hvis du har en Xbox eller PC, er dette uten tvil det beste tilbudet du kan få tak i. Tilgang til ikke bare det bredere Game Pass -biblioteket, men også Xbox Live Gold, noe som betyr at du kan nyte de største flerspillertitlene, Game Pass tilbyr hundrevis av spill, og er også den beste måten å oppleve de nyeste spillene som kommer fra Xbox Game Studios -familien, ettersom førstepartstitlene utviklet av Xbox lander på tjenesten på lanseringsdagen. Med støtte for nettskyspill i tillegg er dette virkelig en avgjørende tjeneste for å nyte spill på sitt beste.

PlayStation Plus Extra: PlayStation Plus kan være vanskelig å finne ut av, ettersom Sony har delt tjenesten inn i tre lignende, men likevel forskjellige nivåer. Vi anbefaler det midterste tilbudet, ettersom du får de månedlige gratisspillene som følger med det grunnleggende Essential -nivået, men da får du også tilgang til det bredere biblioteket med titler i kategorien Extra. I likhet med Game Pass Ultimate åpner PS Plus Extra også døren til PlayStation Network, noe som betyr at du også kan nyte flerspillerspill med venner.

For retroelskere - Nintendo Switch Online + Expansion Pack: Vi kommer ikke til å fortelle deg at Nintendo Switch Online er en must-pick-tjeneste fordi det egentlig ikke er det, men når det er sagt, hvis du elsker et godt retrospill, og har ment å finne litt tid til å spille originalen The Legend of Zelda, Metroid, Mario, Star Fox, og så videre, så er Expansion Pack - og tilgangen den åpner for emuleringssystemer for NES, SNES og Game Boy - et godt valg.

Livsstil

Amazon Prime: Det er en hel liste over moralske avgjørelser som er relatert til å hente et Amazon Prime abonnement, ettersom det tidligere har vært utallige rapporter om forholdene som arbeidstakere må tåle for å sikre at Amazon kan tilby en så god tjeneste til en så billig pris, men hvis du ser på tjenesten utelukkende fra et forbrukerperspektiv, er det veldig få grunner til at du ikke vil se på denne tjenesten, da den åpner døren til Prime Video, fordelene med Prime Gaming, og selvfølgelig gratis, premium levering på alle varer du kjøper fra Amazon.

Apple Music/Spotify: Selv om dette er to konkurrerende tjenester, er det de tilbyr så likt at det egentlig ikke spiller noen rolle hvilken du velger. Mens vi vil foreslå å velge Apple Music hvis du bruker iOS-enheter og Spotify for Android brukere, fungerer begge tjenestene som en sjarm og er gode måter å nyte den nyeste musikken, podcaster og lydbøker. Spar litt plass og kutt ned på plast og begynn å bygge opp et digitalt bibliotek med lydinnhold med disse tjenestene.

Sport og idrett

Nå TV Sport/Sky Sports: Igjen, dette er en av de situasjonene som vil avhenge av hvor du bor, men avhengig av det, er Now TV og Sky's Sport pakker de beste måtene å nyte den beste live sport kan tilby. Med de største direktesendingene av fotball, rugby, golf, Formel 1, NFL, NBA, hesteveddeløp og mer, gir ingen andre pakker en slik samling av sport på en gang. Det er en veldig dyr tjeneste, men hvis du lever og ånder for sport, er dette den beste måten å nyte den på.