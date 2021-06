Du ser på Annonser

I neste uke starter altså det som er ett av årets høydepunkt for millioner av spillinteresserte: Electronic Entertainment Expo eller E3-messen som den er mest kjent som. Undertegnede er en av disse, og er langt fra alene i Gamereactor. Derfor samlet vi deler av den internasjonale redaksjonen for å snakke litt om planene vi har for messen og hvilke show vi gleder oss mest til. Du kan se opptaket av dette under, samt se oppsettet for nyhetssommeren her.