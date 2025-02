Hvilket lag har størst sjanse til å vinne Champions League ifølge Opta-statistikken, revidert etter trekningen

HQ

Trekningen av Champions League åttendedelsfinalene ble trukket på fredag. Vi vet nå veien for hvert lag til finalen i München 31. mai, og trekningen brakte ulik flaks til lag som Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Bayern München og PSG. Faktisk er det noen av de mest spennende kampene i åttendedelsfinalene, der Real Madrid mot Atleti og Liverpool mot PSG er blant favorittene til trofeet.

Vi vet at fotball er uforutsigbart, men ifølge statistikken har ikke alle klubber like store sjanser. Faktisk har Opta-supercomputeren revidert beregningene sine etter trekningen, og noen lag har økt eller redusert sjansene sine for å vinne cupen med så mye som 3 %.

Slik spår den britiske analytikeren Opta at Champions League 2024/25 vil gå, etter vinnersjanser i finalen :



Liverpool: 17,2 prosent



Barcelona: 15,4 prosent



Arsenal: 13,6



Inter 12.7%



Real Madrid: 11,6



PSG: 8,8



Bayer Leverkusen: 5,8



Bayern München: 4,8



Atlético de Madrid: 2,9



Lille 1.4%



Benfica 1.1%



Aston Villa: 1,0



Borussia Dortmund: 0,8



Club Brugge: 0,7



Feyenoord: 0,6



Opta mener fortsatt at Liverpool er favoritt til å vinne tittelen. Men etter å ha blitt paret med et annet sterkt lag som PSG i åttedelsfinalen, og muligens møte Real Madrid, Atleti eller Arsenal i semifinalen, faller Liverpools sjanser med 3%, mens Barças sjanser (paret med Benfica) stiger med 2,7%.

Arsenal er det laget som har falt mest, 3,2 % lavere sjanse: Deres vei til sin første Champions League inkluderer en relativt enkel PSV, men deretter ett Madrid-lag i kvartfinale, og muligens Liverpool i semifinale.