Hvis du elsket Baelor-øyeblikket i A Knight of the Seven Kingdoms, elsket skuespilleren hans det også: "Det er derfor historier blir fortalt"

A Knight of the Seven Kingdoms er virkelig i ferd med å vokse på Game of Thrones-fansen, ikke bare som en verdig spin-off av HBOs flaggskipserie og en verdig adaptasjon av George R.R. Martins The Hedge Knight, men som en fantastisk historie, liten i skala, men episk på et menneskelig plan. Og en stor del av det er takket være Baelor Targaryen, som hadde et stort øyeblikk i episode 4 som ikke gikk ubemerket hen blant fansen, som allerede hyller ham som en av universets beste karakterer.

Det viser seg at en av de største fansen av Baelor Targaryen er Bertie Carvel, den britiske skuespilleren som portretterer denne prinsen. Tilbake i januar hadde vi en serie intervjuer med skuespillerne i A Knight of the Seven Kingdoms, og vi - og da snakker jeg om meg selv og alle de andre reporterne fra hele verden - ble hektet av lidenskapen og beundringen Carvel hadde for karakteren sin, og hvordan han skiller seg ut i den ofte grusomme rekken av herskere i Westeros.

"Vi trenger disse eksemplene, det er derfor historier blir fortalt"

Baelor er ikke konge ennå, men han er i bunn og grunn hersker. Han kommer fra "en familie som er kjent for sin drakoniske hensynsløshet, sin reptilaktige grusomhet, sin makt, sin dynamikk, men som har mistet sitt atomvåpenarsenal" (sine drager). "Men han er en bra fyr. Hvordan styrer man en familie, et kongerike, med et svakt grep om makten, der man ikke har noe av den makten man en gang hadde? Regerer du gjennom frykt? Eller styrer du gjennom rettferdighet og godhet? Dette er forresten spørsmål som hører vår tid til.

Det er det som gjør dette verdt å gjøre, slik jeg ser det. Det er en historie som utspiller seg i denne verdenen som vi har lært å kjenne som en verden av hardbarket kynisme. En verden av kaldt jern og kaldt regn og hard gjørme. Men det er en historie om... Finnes det en plass for godhet, ære, sannhet og adel? Og gjør folk det rette når det virkelig gjelder? Eller lar de seg kue av bøller?"

Bertie Carvel, som roser måten George R.R. Martin skriver komplekse karakterer på, kunne ikke vært mer fornøyd med rollen han ble valgt til å spille: "Jeg liker hvordan det ble. Fordi vi trenger slike eksempler. Det er det man forteller historier for rundt peisen. Slik at vi kan gå gjennom det selv og tenke: Kan det skje? Tror vi på det?

Og jeg liker det i denne verdenen som, selv om det er en fantasiverden, er en verden med rik kompleksitet og stor trofasthet til den verden jeg ser rundt meg. Og en verden der jeg vet at det skjer ting. Og jeg liker at det i den verdenen fortsatt er plass til... En hersker som tror på sannheten. Og som er villig til å sette seg selv og sitt rykte på spill for det. Og for hvem det å klamre seg til makten og til og med livet er mindre viktig enn å gjøre det rette.

Det er veldig rørende. Det var det jeg følte da jeg leste den, og det er det jeg føler når jeg ser den.

Hvorfor A Knight of the Seven Kingdoms gir gjenklang: "Det handler om å stå opp mot mobbere"

En enda mer rørt Carvel forklarte senere hvorfor han mener at slike historier bør fortelles: "Hvis man kan kalle det vi gjør for kunst, og det håper jeg man kan, så bør det fortelle deg noe om verden. Forhåpentligvis er det ikke bare en eventyrhistorie. Jeg tror denne historien gir gjenklang for meg. Den er klokkeklar. Den handler om å stå opp mot mobbere.

Jeg tror dypt på ære, sannhet og rettferdighet. Men jeg har nå levd i nesten 49 år i en verden der det er så lett å bli kynisk i forhold til disse tingene og tenke: "Din idiot, din tosk, ditt barn". Og man trenger historier som minner en på at disse tingene virkelig er verdt noe, selv om det bare er historier, selv om det bare er et TV-program."

A Knight of the Seven Kingdoms går for tiden på HBO Max, og sesong 2 er under produksjon. Vi snakket også med Ira Parker, som tilskrev seriens "særegenhet" til George R.R. Martin selv.