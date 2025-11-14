Hvis du er 18 år og tysk, kan du forvente å bli innkalt: Forsvaret vil nå kreve at du gjennomgår obligatoriske helseundersøkelser

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Tyskland har gått med på å kalle inn alle 18 år gamle menn til obligatoriske medisinske undersøkelser etter flere uker med politiske forhandlinger innad i koalisjonsregjeringen.

Den nye planen innebærer ikke en gjeninnføring av verneplikten, men skaper et hybridsystem som bygger på frivillig verving, med mulighet for obligatorisk innkalling hvis det ikke blir nok vernepliktige.

Kansler Friedrich Merz' CDU og SPD kom til enighet mens Berlin står overfor press om å gjenoppbygge sine væpnede styrker på grunn av bekymringer for Russland og reduserte sikkerhetsgarantier fra USA. Bundeswehr har i dag rundt 182 000 soldater, men har som mål å komme opp i 270 000, i tillegg til 200 000 reservister.

Obligatoriske medisinske undersøkelser

I henhold til forslaget, som forventes å tre i kraft tidlig neste år, vil alle 18-åringer få tilsendt et spørreskjema om de er interessert i å tjenestegjøre. For menn vil det være obligatorisk å svare. Legeundersøkelser vil begynne med dem som er født i 2008, og utvides gradvis. Rekruttene vil tjene 2600 euro i måneden.

Forsvarsminister Boris Pistorius sa at screeningen er viktig for å forstå Tysklands forsvarsevne, og avviste tidligere forslag om et lotterilignende vernepliktssystem med den begrunnelsen at det kunne føre til at umotiverte rekrutter ble valgt ut.

Hvis antallet frivillige ikke blir tilstrekkelig, kan Forbundsdagen stemme over aktivering av behovsbasert verneplikt, selv om detaljene fortsatt er uklare. Dette skjer samtidig som oppslutningen om det høyreekstreme AfD øker, og samtidig som Tyskland forsøker å unngå en større politisk ustabilitet, som vi allerede har sett i nabolandet Frankrike.