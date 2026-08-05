Hvis du er på jakt etter en ny vri på det klassiske «bullet hell»-spillet der du beveger deg til fots… så hopp ombord på « Cloudbreaker neste måned

Det kanadiske studioet Ballast Games er nå klar til å lansere sin første tittel, et «bullet hell»-spill med romskip, inventarstyring og oppgraderinger kalt « Cloudbreaker. Spillet ble svært godt mottatt på Steam Next Fest i juni, og vi vet nå at fullversjonen vil bli utgitt på PC via Steam 15. september.

Målet i « Cloudbreaker er å kjempe blant skyene og beskytte BLoil-krystallen mot horder av Biotes, kunstig skapte organiske livsformer fra oldtiden. Du må oppgradere skipet ditt ved hjelp av et genialt system med tilkoblinger og optimalisering av lagerplass. Avhengig av hvor du plasserer hver del i motoren og hvilke deler du kobler den til, vil du oppnå ulike effekter, synergier og større manøvrerbarhet. Det finnes flere skip, og hvert av dem har forskjellige ferdighetstrær og utviklingsveier.

Høres det kjent ut? Du kan nå legge « Cloudbreaker til ønskelisten din og se frem til lanseringen 15. september. Og hvis du ikke har prøvd det ennå, finner du demoen her, og lanseringstraileren nedenfor.