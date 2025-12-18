Hvis du er vant til å dele lenker på Facebook, kan du snart bli bedt om å betale

HQ

Hvis du liker å dele lenker på Facebook, bør du kanskje snart tenke deg om en ekstra gang før du trykker på "del". Vi har nettopp fått vite at plattformen tester et nytt system som vil ta betalt for å dele nettlenker, og det vekker allerede bekymring blant utgivere.

Meta har bekreftet at de kjører en begrenset test der brukere uten et Meta Verified-abonnement (fra £ 9,99 i måneden) er tillatt å dele bare to eksterne lenker per måned. Testen påvirker for øyeblikket et lite antall kontoer som bruker Facebooks Professional Mode.

Et potensielt slag for nyhetsformidlere

Nyhetsorganisasjoner er ikke selv inkludert i testen, men bekymringen er åpenbar: Hvis vanlige brukere ikke fritt kan dele artikler, kan trafikken til nyhetsnettsteder få seg en ny smell. Mange utgivere er fortsatt i ferd med å komme seg etter Metas tidligere beslutning om å nedprioritere nyheter i feeden til fordel for videoer og viralt innhold.

For Meta handler eksperimentet i stor grad om inntektsgenerering. Selskapet ønsker å se om utvidet lenkedeling er noe folk vil være villige til å betale for som en del av Meta Verified-satsingen. For utgivere er det imidlertid enda et annet potensielt slag, spesielt for de som er avhengige av Facebook for å drive trafikk til nettstedene sine.