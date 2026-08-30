Hvis du fremdeles lurer på hvem som er fansens favoritt blant følgesvennene i Baldur's Gate III, har Astarion nå fått sin egen minikampanje

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Vi får kanskje ikke noe mer offisielt innhold til Baldur's Gate III, men fans vil lage sine egne tillegg til spillet med mods i mange år fremover. Kampanjer er litt vanskelige å lage, men én fan har allerede lagt til en fullstendig historie i tre akter, som fokuserer utelukkende på alles favorittvampyr, Astarion.

«A Dream of Silence ReVamped» er en seks timers opplevelse, basert på et tekstspill laget av utvikleren Abigail Corfman. Moden er laget av lizardphunk og samler alt arbeidet de har lagt ned i å skape kampanjen det siste året i én nedlastbar fil på Baldur's Gate III Nexus.

Historien tar oss med inn i Astarions sinn, ettersom han er blitt satt under kontroll av en Bastellus, et vesen som lever av drømmeenergi. For å redde Astarion må du ta med deg nye følgesvenner og utforske en ny versjon av Cazadors fangehull mens du beveger deg gjennom Astarions sinn.

Det er fire avslutninger å oppdage, og hver akt tilfører noe nytt. Mens den første hovedsakelig er dialogfokusert, vil du kunne engasjere deg mer i spillet i løpet av de påfølgende eventyrene. Sjekk det ut selv hvis du har lengtet etter mer Astarion i livet ditt.