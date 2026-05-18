"Hvis instinktet ditt er å bruke AI, bør du ikke være forfatter", sier Seth Rogen

Hollywood og AI har det man kan kalle et interessant forhold. Noen AI-elskere tror at Hollywood vil bli ødelagt av teknologien. Noen i Hollywood ser på AI som et verktøy, mens andre ikke vil ha noe med det å gjøre. Det ser ut til at Seth Rogen tilhører sistnevnte leir, ettersom han i en ny video kritiserer AI-slopvideoer og forfattere som bruker AI.

I en tale til Brut America sa Rogen at når han ser en video på Instagram som sier at "Hollywood er kokt, "at det viser seg å være" den dummeste hundeskiten jeg noensinne har sett i mitt liv." Sikkert å si at han ikke tror at Hollywood er kokt, da, men han håper at forfattere som ønsker å bryte inn i bransjen, ikke vender seg til AI for sin kreative last.

"Hvis instinktet ditt er å bruke AI og ikke gå gjennom den prosessen, bør du ikke være forfatter, ikke sant?" poserer Rogen. "For da skriver du ikke. Og hvis du ikke vil gå gjennom den prosessen, bør du ikke være forfatter. Hele ideen om et verktøy som får meg til å skrive mindre, tiltaler meg ikke, for jeg liker å skrive."

Brut snakket med Rogen om Tangled, en ny animasjonsfilm han har lagt frem om noen som mister moren sin til Alzheimers. Det er en opplevelse som ikke kan gjenskapes gjennom en maskin som skriver, men selv om du ikke skriver om ekstrem sorg, kommer du ikke til å vinne noen bonuspoeng hos Seth Rogen ved å få AI til å gjøre jobben for deg.