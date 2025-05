"Hvis du har utviklet for Switch 1, vil overgangen til Switch 2 være enkel", sier Naoki Hamaguchi

HQ

Det er overraskende at Final Fantasy VII Remake er den første tittelen Naoki Hamaguchi skal utvikle for Nintendo etter 24 år som utvikler. Regissøren av Final Fantasy VII Remake (og Rebirth, og den tredje delen som ennå ikke har fått noen tittel) var begeistret over muligheten til å overføre arbeidet sitt til Nintendos fremtidige konsoll, og forklarer det i en nylig Creator's Voice-video.

Skaperen forklarer hvordan han i barndommen så den perfekte kombinasjonen av underholdning i videospill, som samlet historiene fra manga og anime på en måte som var mer oppslukende enn noen annen. Videospill ble den unge Naokis lidenskap, og det var nettopp takket være en Nintendo-konsoll at han fikk glede av dem i første omgang.

Hamaguchi erkjenner at det utvidede minnet gjorde det mye enklere å jobbe med maskinvaren og portere den fornyede historien om Cloud, Sephiroth, Aerith og de andre, og sier at GameChat-funksjonen vil være noe som vil knytte bånd mellom spillerne ved å dele spillets historie med chat og skjermbilder.

Til slutt er Hamaguchi glad for at mange Nintendo-spillere allerede er kjent med Cloud og Sephiroth fra Super Smash Bros. Ultimate, og håper at Nintendo Switch 2 kan styrke båndet mellom Final Fantasy-serien og Nintendo.

Du finner Naoki Hamaguchis "Creator's Voice"-utviklingsdagbok nedenfor.