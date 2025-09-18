Hvis du liker å jobbe som detektiv og ikke er redd for å møte kosmisk skrekk, har du her The Séance of Blake Manor

Under Convergence Games Showcase viste utgiveren Raw Fury og studioet Spooky Doorway oss for første gang The Séance of Blake Manor, et puslespilleventyr og detektivetterforskning som ligger på et hotell på slutten av 1800-tallet. Problemet er at i tillegg til skyggen av en morder inne i bygningen, ser det ut til å være hint om noe mer ... uhyggelig. Noe som ikke er av denne verden.

Gameplay-traileren viser noen interessante mekanikker for etterforskningen, mens vi må holde et øye med tidens gang, ettersom hver handling bringer oss nærmere en slutt...

Klarer du å løse mysteriet på Blake Manor før daggry? Ta en titt i traileren, og følg med i dagene frem mot Halloween, da spillet kommer til PC den 27. oktober.