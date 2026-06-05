Hvis du likte Baby Steps, bør du sjekke ut den åndelige etterfølgeren i co-op-modus, Friendly Steps

Hva om vi tok konseptet fra Baby Steps og slo det sammen med Chained Together, der du og vennene dine er bundet sammen av et tau, og én persons feil drar alle de andre med seg i fallet? Jeg håpet at det marerittet aldri skulle komme over idéstadiet, men nå kan jeg ikke få Friendly Steps ut av hodet.

Spillets synopsis er dessuten ganske smertefullt: Du og tre andre venner har vært ute og drukket til den lyse morgen, og nå er det tid for den lange spaserturen hjem, den virkelige walk of shame, bortsett fra at ingen kan huske hvordan man setter den ene foten foran den andre, dere er alle bundet sammen med et tau (av en eller annen grunn) og, for å toppe det hele, er dere fortsatt helt fulle.

Friendly Steps er et fysikkbasert spill med et kart med ulike ruter, snarveier, skjulte stier og gåter, der målet rett og slett er å komme seg til sengs og håpe at du ikke har for mye bakrus neste dag. Skaperne i Koro.Games har også kunngjort at en ny demo vil være tilgjengelig på månedens Steam Next Fest (15.-22. juni), og at det fullstendige spillet vil lanseres senere i år.

Har du lyst på litt morsom tortur med kompisene dine i Friendly Steps?