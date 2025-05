Hvis du noen gang har hatt lyst til å spise en Pokémon, kan du nå gjøre det med nye Pokémon-matlagings- og bakebøker

HQ

Når solen titter frem for enda en sommer, og vintertristheten forlater beina dine, kan det være lurt å prøve noe nytt. Matlaging, kanskje? Baking, kanskje? Begge deler høres ut som et godt valg for denne artikkelen, siden vi snakker om de nye Pokémon-matlagings- og bakebøkene.

Begge disse kokebøkene inneholder oppskrifter inspirert av Pokémon-verdenen, slik at du kan lage søte retter med formene og ansiktene til Pokémon før du fortærer de søte lommemonstrene. Både koke- og bakebøkene ser ut til å fokusere mer på søte godbiter enn salte alternativer, så hvis du ikke er så glad i søtsaker, vil du kanskje ikke lage Munchlax custard bao, for eksempel.

Kokeboken inneholder mer enn 45 oppskrifter, og bakeboken inneholder mer enn 55, så hvis du kjøper begge deler, har du over 100 Pokémon-godbiter du kan lage selv. Men vil du kunne leve med å spise så mange Pokémon?

