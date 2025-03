Hvis du savner de pre-renderte skrekktitlene fra slutten av 90-tallet, har Phase Zero nettopp blitt annonsert for PC

Savner du korridorene i enkeltperspektiv og den forhåndsrenderte grafikken i Metal Gear Solid, Silent Hill eller Resident Evil? Kanskje får du fortsatt frysninger av å tenke på de to sistnevnte skrekkspillene? I så fall vil du kanskje bli med dem på sporet av det nylig annonserte Phase Zero.

Det er en moderne tittel, men utviklet langs de tekniske linjene fra slutten av 90-tallet, samtidig som den presenterer oss for en mørk historie som utviklerne hos SPINA Studio beskriver på følgende måte :

"En grotesk sykdom herjer byen Flint Peak. To overlevende prøver å unnslippe med livet i behold mens mystiske skapninger streifer rundt i gatene. Møt skremmende monstre, løs gåter og røm fra byen i denne klassiske overlevelsesskrekken."

For øyeblikket har vi ikke en utgivelsesdato for dette Phase Zero, men det er allerede tilgjengelig for å legge til på ønskelisten på Steam. Sjekk ut skjermbilder av spillet nedenfor.