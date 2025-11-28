Hvis du teller ned dagene til du skal spille sammen med Kiryu igjen i Yakuza Kiwami 3, har SEGA laget to helt spesielle videoer til deg

HQ

Nå som Yakuza Kiwami og Yakuza Kiwami 2 også har kommet på Nintendo Switch 2, kan alle spillere komme i tide til å nyte den neste store delen i serien, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, sammen.

I den delen vi allerede kjenner til historien, oppfyller Kazuma Kiryu endelig drømmen sin om å drive barnehjemmet Morning Glory, og sørge for at barna vokser opp godt og tar vare på både deres fysiske og emosjonelle helse. Og i den delen vi ikke visste om ennå, betyr dette ulike minispill, "Family Time Events", en progresjonsstige med foreldrerangeringer og mye mer.

Vi får også en mer inngående titt på det tidligere uutgitte Dark Ties-innholdet, og kontrollerer en nå spillbar karakter. Som Mine får vi i oppgave å forbedre Kanas offentlige image slik at han stiger i gradene i klanen, og det betyr å gå ut og heve standarden i sjefens navn. Gode gjerninger, hjelpe de som trenger det, eller skape "drikkebånd" med sjefen etter å ha overvunnet skadebegrensende hendelser. Hvis du vil vite mer om alt dette, kan du sjekke ut videoen nedenfor. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties kommer til PC, PS5, Nintendo Switch 2 og Xbox Series den 12. februar 2026.