Hvis folk liker Marvel Zombies "vil de få mer", sier Marvel Television-sjef

Selv for en underholdningsgigant som Disney betyr seertallene alt. Et godt eksempel på dette er den kommende Marvel Zombies, som har premiere allerede neste uke, 24. september, og som bare kan være den første av mange utforskninger av dette udøde universet.

Dette har blitt bekreftet av Marvel Television -sjef Brad Winderbaum i et intervju med ComicBook, som forklarte at hvis fansen ser serien og den viser seg å være en hit, vil det komme flere sesonger og episoder.

Winderbaums fulle oppmuntrende uttalelse forklarer: "Vær så snill, folk må abonnere på Disney+ og se denne serien. Hvis det skjer, vil de få mer. Og vi er begeistret. Vi er klare."

Marvel Zombies første sesong vil spenne over totalt fire episoder, som hver har premiere 24. september. Når det gjelder handlingen, bygger den på en episode fra What If...? som fant sted i en verden der zombier har tatt over og til og med forvandlet mange av jordens mektigste helter til levende døde vesener. Du kan se traileren for serien nedenfor.