Hvis Kay Vess kunne velge hvilken som helst karakter å dele et eventyr med, "ville jeg helt sikkert kommet overens med Rey"

HQ

Hvis du er en av de fansen som ikke hadde tenkt å avse galaksen tre dager for å dykke ned i Star Wars Outlaws, vil du kunne begynne å spille Massive og Ubisofts overlegne utgaver av spillet i morgen. Da kan du møte Kay Vess, spillets kvinnelige hovedperson, som går fra å være en ukjent tyv til å forsøke seg på det største kuppet i Outer Rims historie. Vi har allerede gått i hennes fotspor (her er vår siste anmeldelse), men vi var nysgjerrige på å lære mer om karakteren fra et spesielt perspektiv, og derfor er vi veldig takknemlige for at Humberly Gonzalez, skuespilleren som spiller henne, ga oss et intervju under Gamescom Köln i forrige uke, som du kan se nedenfor.

HQ

I tillegg til den venezuelanske skuespillerens store sympati og kunnskap om den galaktiske sagaen, stilte vi henne også noen nysgjerrige spørsmål. For eksempel, hvilken karakter fra Star Wars-universet vil hun gjerne slå seg sammen med, uavhengig av om hun er en helt eller en skurk (husk at Kay Vess kan være hva vi vil at hun skal være). Og González ga oss svaret sitt :

"Jeg tror Kay Vess og Rey ville kommet veldig godt overens, som tøffe kvinner som slåss sammen. Jeg vet at vi har Crimson Dawn i spillet, men jeg elsker Lady Kira, og jeg føler at vi tre kanskje kan danne vår egen greie".

Store navn og store karakterer i Star Wars-universet. Det ville nok være vanskelig å plassere dette teamet av kvinnelige krigere i den galaktiske kronologien (Kay Vess ville for eksempel være ganske gammel når hun møter en voksen Rey), men hvis Filoni lytter, kan det sikkert bli en potensiell crossover for en fremtidig serie, slik som de han skaper mellom Ahsoka, The Mandalorian, Rebels og The Clone Wars.

Og hvem tror du Kay Vess ville slått seg sammen med?