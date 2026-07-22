Hvis T. Kingfisher (Ursula Vernon) fikk sjansen, ville hun gjerne tilpasse verkene sine til film eller videospill

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Ursula Vernon er en internasjonal skatt, både som forfatter og som menneske. Den amerikanske forfatteren har brukt de siste 20 årene på å etablere seg som en av nøkkelpersonene innen tegneserier og litteratur, og har blitt hedret med de høyeste utmerkelsene og prisene innen fantasy- og science fiction-sjangrene (inkludert Hugo- og Nebula-prisene) for grafiske romaner, romaner og noveller. Vi trekker frem denne imponerende CV-en for å gi dere et inntrykk av hvor utrolig det var for de som deltok på Celsius 232 i Avilés i 2026 å møte forfatteren ansikt til ansikt – inkludert oss her på Gamereactor.

Faktisk fikk vi muligheten til å snakke med Ursula (også kjent under sitt litterære pseudonym T. Kingfisher), og hun ga oss et grundig intervju der vi diskuterte hennes samlede forfatterskap gjennom årene, hennes skrivemetode, snakkende dyr og mye, mye mer. Ikke gå glipp av mesterinnen innen sjangrene, med lokale undertekster, nedenfor.

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Selv om hun har tatt for seg alle slags sjangre med pennen og tastaturet sitt og gitt en rekke klassiske fortellinger nytt liv for nye generasjoner, var vi spesielt nysgjerrige på å vite hva Ursula Vernon mente om å tilpasse verkene sine til film eller videospill, og om hun selv ville ta på seg en slik oppgave, eller om hun var kjent med disse formatene. Det viser seg at hun er godt oppdatert på bransjen, og dette var hva hun fortalte oss:

«Jeg vil gjerne snakke om videospill. For mange, mange år siden, i et annet liv, jobbet jeg i et videospillselskap, og vi laget noen virkelig dårlige spill, så ikke vær redd, dere går ikke glipp av noe», sa hun i sin vanlige muntre, men likevel bitende tone.

«Jeg elsker videospill. Jeg elsker å spille dem. Jeg skulle gjerne sett at noen av verkene mine ble tilpasset til spill. Det eneste problemet er at spill med store budsjetter allerede har gått så langt at det ikke lenger er noe en enkelt engasjert person kan klare. Og jeg er helt elendig til å finne folk som kan tilpasse ting (...) Og jeg sier til meg selv: ‘Jeg skal lære meg å programmere og lage hele spillet mitt fra bunnen av helt alene’. Og ja, akkurat nå er det veldig vanskelig å få til det.

Det betyr imidlertid ikke at hun er profesjonelt løsrevet fra videospill. Ursula Vernon har skrevet Astarion-forløperromanen for Wizards of the Coast, som fungerer som en innledning til historien om denne svært elskede karakteren fra Baldur’s Gate 3.

«Det var fantastisk. En drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg var så glad.»

Og for å komme tilbake til temaet filmatiseringer, ser det ut til at hun bare venter på at et Hollywood-studio skal ta sjansen og ansette henne.

«Jeg skulle gjerne blitt betalt for å gjøre en bok om til en film. Jeg er ikke helt sikker på om jeg ville sett den før jeg hadde hørt hva vennene mine synes om hvor bra den ble, for de er de virkelige kritikerne. Det er liksom: ‘OK, les den eller se den og si meg: er den noe verdt? Ligner den i det hele tatt på det jeg skrev?’ Og hvis ikke, tørker jeg tårene mine med en hundrelapp.»