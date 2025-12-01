Hviterussland anklager Litauen for å spionere med droner

HQ

Hviterussland anklaget mandag Litauen for å ha brukt en drone til å overvåke og slippe "ekstremistisk materiale" i Grodno, en by med 360 000 innbyggere nær den polske grensen.

Myndighetene sa at dronen hadde med seg et kamera som kunne samle inn etterretningsinformasjon, og små flagg knyttet til opposisjonen mot president Aleksandr Lukasjenko. Hviterussland hevdet at dronen ble skutt opp fra Kapciamiestis, en litauisk landsby nær grensen.

Vilnius avviste beskyldningene som falske. En talsperson for Litauens nasjonale krisehåndteringssenter kalte påstandene "oppdiktet" og anklaget Hviterussland for å gjenta et mønster med å legge skylden på vestlige land. Spenningene kommer etter nylige flyforstyrrelser på flyplassen i Vilnius som følge av mistanke om ballonger i landets luftrom.

