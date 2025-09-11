Hviterussland løslater fanger etter Trump-appell

HQ

Hviterussland har vært i søkelyset de siste dagene på grunn av landets nærhet til Polen, dronehendelser, grensestengninger og mer. Nå får vi nyheten om at Hviterussland har løslatt 52 fanger, inkludert utenlandske statsborgere, etter en direkte appell fra Trump, noe som markerer den største løslatelsen av fanger under Aleksandr Lukasjenko på mange år. Dette er den største løslatelsen av fanger under Aleksandr Lukasjenko på flere år. Samtidig har USA besluttet å lette på restriksjonene mot Hviterusslands nasjonale flyselskap, noe som signaliserer en forsiktig opptining i forholdet etter mange år med sanksjoner og isolasjon. Lukasjenko, som lenge har vært Vladimir Putins allierte, ser ut til å teste ut en forsiktig tilnærming til Washington, selv om opposisjonsgrupper avviste gesten som begrenset og politisk kalkulert. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!