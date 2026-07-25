Hvor bra er Super Nintendo World i Osaka? Vi dro til Japan for å finne ut av det

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I løpet av ferien min benyttet jeg anledningen til å besøke Japan i to uker, og jeg har tidligere skrevet om besøket mitt på det fantastiske Nintendo-museet, som jeg kan anbefale på det varmeste. Allerede dagen etter dro gruppen min og jeg til Universal Studios i Osaka, hvor Super Nintendo World var hovedattraksjonen, sammen med berg-og-dal-baner og andre fornøyelsesparkattraksjoner.

I løpet av en to ukers ferie regnet det to dager, og begge var fylt med Nintendo-aktiviteter. // Jonas Mäki

For øvrig feirer Super Nintendo World femårsjubileum i 2026, noe som betyr en rekke ekstra overraskelser, om enn i litt mindre skala (for eksempel retter i begrenset opplag på Toad’s Restaurant). I tillegg ble parken utvidet i fjor med et Donkey Kong-område, komplett med berg-og-dal-bane, og selv om jeg vet at mange av dere som leser dette har vært i Super Nintendo World enten i Osaka, Hollywood eller Orlando (Florida), hadde jeg selv ikke hatt sjansen før. Så det var med stor forventning at jeg sto opp urimelig tidlig under ferien for å dra til Universal Studios.

Selv om jeg dro i juni, som er regntiden, hadde vi generelt svært lite regn under ferien min, bortsett fra to dager. Den ene var da vi var på vei til Nintendo-museet (som for det meste er innendørs, så det føltes helt greit), og den andre var selvfølgelig dagen vi hadde booket for å besøke Universal Studios. Det var ikke noe kraftig regnvær, men det var få pauser i regnet. Dagen var ellers valgt med omhu, siden skolene fortsatt var i gang i Japan, noe som – i hvert fall i teorien – burde ha betydd kortere køer.

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Harry Potter Land føles nesten mer hjemme i det litt roligere Osaka enn i det typisk amerikanske Orlando. Men det er absolutt verdt et besøk, og det er her du finner det som kanskje er den beste maten i fornøyelsesparken. // Jonas Mäki

Minions Land er absolutt verdt et besøk, men det er omtrent alt det har å by på. // Jonas Mäki

For sikkerhets skyld hadde vi imidlertid også kjøpt Express Pass – som var nesten sjokkerende billige for en vestlig person – og sikret oss tidsluker til ulike deler av parken. Ved å dukke opp på rett sted til rett tid kunne vi ganske enkelt gå rett inn på attraksjonene. Det er verdt å merke seg at Universal Studios i Orlando er flere ganger større enn den i Osaka, med både større og mer spektakulære attraksjoner (jeg har vært i den førstnevnte flere ganger, så jeg har noe å sammenligne med), men det som tilbys her er mer enn nok for en dag med moro, og jeg vil sammenligne utvalget av attraksjoner og utformingen med mer lokale temaparker, om enn med mer påkostede områder som Harry Potter Land, Minions Land og så videre.

Det er lurt å komme tidlig til Universal Studios Osaka på grunn av de lange køene, og siden parken vanligvis stenger mellom kl. 19 og 21, vil du ikke kunne bli der særlig lenge hvis du ankommer rundt lunsjtid. På en regnfull dag da skolene i Japan var i gang, var køene imidlertid korte uansett, og vi klarte lett å slippe forbi de lukkede køsystemene, som viser akkurat hvor urimelig lenge du kan ende opp med å vente hvis du er uheldig.

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Armbåndene var egentlig det eneste som var dyrt på Universal Studios, og ikke helt verdt pengene. Men de er et morsomt samleobjekt, og det at de fungerer som Amiibo er en fin bonus. // Jonas Mäki

Før vi gikk inn i parken, benyttet partneren min imidlertid anledningen til å kjøpe en regnponcho med Nintendo-tema, og som de fleste ting i Japan virker den å være av litt høyere kvalitet og laget av et mer «vanntett» materiale med et stilig trykk. Den holder regnet helt ute og er også en utmerket suvenir. Både partneren min og jeg kjøpte også hver vår Nintendo-tiara; jeg valgte den med sopp, og hun valgte Yoshi.

Vel inne i parken besøkte vi både Harry Potter Land og Minion Land (til forhåndsbestilte tidspunkter, som nevnt) før vi begav oss inn i Super Nintendo World. Stien dit fører gjennom en liten, skogkledd allé hvor man halvveis kan kjøpe en klokkelignende dings som lar deg samle mynter i Nintendos verden. Om de er verdt pengene, kan diskuteres (i underkant av 5 000 yen), men de fungerer også som Amiiboer og er tross alt en morsom suvenir, så både partneren min og jeg kjøpte en.

Parken er usedvanlig vakker. // Jonas Mäki

Jonas på vei til Mario Kart + sjefen over alle sjefer. // Jonas Mäki

Inngangen til Super Nintendo World er prydet med en enorm kake, noe som passer godt til Mushroom Kingdom, ettersom parken, som nevnt, feirer sitt femårsjubileum. Stien inn i parken fører deretter, som den skal, gjennom en grønn tunnel, noe som gir et virkelig spektakulært syn når du kommer ut på den andre siden og parken åpenbarer seg foran øynene dine. Det er et overraskende lite område, men siden man kommer inn på bestemte tidspunkter, føles det aldri spesielt overfylt, og det føles bokstavelig talt som å stå i et Mario-nivå i Super Mario 3D World.

Flere steder finnes det minispill som er laget for å etterligne det vi har sett i spillene, for eksempel Toads bod, der du prøver å vinne ved å matche symboler i et spill i stil med en «enarmet banditt». Det finnes også flere spørsmålstegnblokker der du kan samle mynter ved hjelp av armbåndet ditt, både for moro skyld og for å hjelpe «din» karakter (Luigi i mitt tilfelle) med å vinne dagens utfordring, samt hemmelige steder der du kan finne mynter.

Køsystemet er en attraksjon i seg selv. // Jonas Mäki

De to første bildene er fra køen til Mario Kart; det tredje er fra køen til Yoshi. // Jonas Mäki

Alt ser ut til å være i bevegelse og fullt av liv, og selv om jeg hadde sett dette på video før jeg kom hit, blir jeg slått av hvor overdådig det hele føles. Det er mynter som snurrer, plattformer som beveger seg, Goombas som spankulerer rundt, skjell som spretter, og alt er satt inn i utrolig godt utformede omgivelser. Jeg forstår godt hvorfor folk rundt meg ofte bare stopper opp og stirrer.

Jeg hadde håpet på forhånd at det skulle være akkurat slik, for ærlig talt ser attraksjonene ikke spesielt bemerkelsesverdige ut på papiret, i hvert fall ikke når det gjelder attraksjoner. Og det første vi skulle prøve var Mario Kart. Du spiller det inne i Bowsers hule, og køsystemet fører deg gjennom briljant utformede korridorer som stadig får meg til å strekke fingeren ut foran meg i luften og bare utbryte «Men se på det der!!!!!», mens jeg gestikulerer vilt mot Bob-Ombs, Bullet Bills og mye mer. Som sagt var været elendig, så køene var korte selv uten Express Pass, men man merker at dette er et sted bygget for at folk skal vente... i lang tid.

Ved hjelp av AR-hjelmer foregår et Mario Kart-løp på en ganske rolig, forhåndsbestemt racerbane. // Jonas Mäki

Så hvordan var attraksjonen, da? Vel, den var grei. Du kjører langs en forhåndsbestemt bane og skyter febrilsk på alt som beveger seg i fire-seters gokarter. Jeg er ikke sikker på hvor mye variasjon det faktisk er, men totalt sett vil jeg gi den en sekser av ti. Det er egentlig ikke mye av en opplevelse å snakke om, og skytemekanikken og AR-brillene du har på deg er ikke spesielt imponerende. Men den har likevel den typiske Mario Kart-følelsen.

Den neste attraksjonen var Yoshi, som kanskje best kan beskrives som litt sightseeing i parken. Man skal trykke på knapper når man ser Yoshi-egg i forskjellige farger, men det tjener egentlig ikke noe formål, og det går så sakte at man ikke kan gjøre noe galt. Kanskje moro for de aller yngste, men jeg fikk likevel litt glede av all fan-servicen. Vurdering? Vel, kanskje en femmer (og det er å være sjenerøs).

På symboler som det til venstre finner du penger til armbåndet ditt. Til høyre, en nydelig isdessert med popcorn og alt tilbehøret. Og ja... jeg beholdt kruset. // Jonas Mäki

Zoom inn og ta en titt. Pikminene gjemmer seg flere steder. // Jonas Mäki

Etter disse attraksjonene fortsatte vi gjennom parken for å komme til Donkey Kong-delen. Underveis fortsatte jeg å nyte det hele, og fikk til og med øye på noen godt gjemte Pikmin. Siden de dukker opp både her og i filmen «The Super Mario Galaxy Movie», kan vi vel nå regne dem som en del av Mushroom Kingdom? En fin detalj uansett.

I Donkeys verden spilles «DK Island Swing» i ett sett, og det kan jeg absolutt ikke klage på. Det er som å bli transportert rett inn i Rares gamle Donkey Kong-eventyr, og akkurat som i Marios motstykke er detaljnivået utsøkt (og ja, jeg fant Pikmin her også). Denne delen av parken er imidlertid betydelig mindre enn Mushroom Kingdom – som i seg selv allerede var ganske liten – og bortsett fra en helt nydelig is rett fra et barnebursdagsselskap, et par Donkey Kong-underbukser kjøpt i en skikkelig morsom Donkey Kong-butikk, skjulte mynter til armbåndet og et minitrommespill (som, hvis du spiller det bra, får neshornet Rambi til å dukke opp), er det egentlig bare én berg-og-dal-bane.

Spill trommene akkurat riktig, så dukker denne musikeren opp. // Jonas Mäki

Heldigvis er «Mine Cart Madness» kanskje den mest påkostede attraksjonen her, og den er kjent for å ha et «hopp», der vognene ser ut til å hoppe over ødelagte deler av sporet. Det er imidlertid en attraksjon som helt klart er designet for barn, med svært milde stigninger og ingen spektakulære svinger eller noe i den retningen. Så hvordan var det å kjøre den? Jeg vet faktisk ikke, for akkurat da det var vår tur, begynte det å regne enda kraftigere, og attraksjonen stengte for kvelden. Ingen vurdering, altså, men basert på venner som har prøvd den og YouTube-videoer, er det en virkelig smart og hyggelig familieattraksjon, men ikke mer enn det, og selvfølgelig kan jeg ikke gi den en vurdering.

På dette tidspunktet hadde vi vært i parken i rundt to timer. Bortsett fra lunsjen på Harry Potter Land – et sted som serverer latterlig god fornøyelsesparkmat både her og i Orlando – begynte magen min å rumle, og jeg gledet meg til å prøve Toads kulinariske herligheter fra Mushroom Kingdom. På veien fra Donkey-delen tilbake til selve Mario-delen passerte vi imidlertid områdets obligatoriske butikk.

Toad's Kitchen og Dining Room er så vakkert utformet. // Jonas Mäki

Litt av alt, men det smakte overraskende godt. // Jonas Mäki

Som jeg skrev, er prisene i Japan latterlig billige for en vestlig person, og ikke engang i en fornøyelsespark som denne føltes noe egentlig dyrt. Dette resulterte i en absurd mengde shopping for meg og partneren min, med alt fra kjeksbokser (ja, i flertall, og fylt med ulike Mario-kjeks), en gjennomsiktig Mario-paraply med et motiv fra 2-2 i Super Mario Bros., noen T-skjorter, litt «Animal Crossing»-merchandise, penner, en hettegenser og massevis av andre ting. Unødvendig? Kanskje. Gøy? Absolutt.

Vi avsluttet til slutt besøket med en solid middag for oss fire. Angivelig kan det også være fryktelige køer ved Toads restaurant, noe vi klarte å unngå. Vi kom rett inn og kunne bestille akkurat det vi hadde lyst på. Hele restauranten er utformet for å se ut som en levende, pulserende del av Marios verden, og vinduene er skjermer som viser Toad i full sving med matlaging og ulike påfunn. Alt dette mens vi satte oss til bords i en virkelig stilig innredet spisesal.

Flere Mario-inspirerte retter. // Jonas Mäki

Partneren min spiste en calzone formet som en Super Mario-sopp, og jeg valgte en blandet tallerken med litt av alt (lasagne, stjerneformet brød og mer), en Mario-inspirert salat med mange «påskeegg» for fansen, og en virkelig deilig kremkake i en overraskende svensk stil. Nintendos sans for detaljer er uten sidestykke, og en ansatt kom bort for å vise oss et «påskeegg» knyttet til drikkene våre, som inneholdt fargede tapioka-perler. Hvis du holder det gjennomsiktige kruset over mobilen med lommelykten på, mens du rører, ser du Rainbow Road i glasset.

Jeg avsluttet besøket med en siste spasertur rundt i parken, bare for å ta et mentalt farvel. Jeg kommer definitivt tilbake hit, delvis fordi jeg må prøve Donkey Kong-attraksjonen, men også fordi det rett og slett er et så herlig sted å være. Jeg forstår hva Universal og Nintendo tenker, men Disney henvender seg også til familier, og Disney-parkene har bedre attraksjoner enn dette. Det burde være en større berg-og-dal-bane for oss litt eldre fans, og det ville sikkert vært gøy å ha en vannattraksjon, kanskje hvor man sitter på en Plessie?

Bare noen få siste bilder for å nyte atmosfæren. // Jonas Mäki

For alle som har attraksjonene som hovedprioritet, er det vanskelig å anbefale Super Nintendo World, da du vil bli skuffet. Hvis du derimot er ute etter en koselig, autentisk atmosfære og en overveldende mengde kjærlighet, overraskende god og kreativ mat, og kanskje den morsomste og rimeligste Nintendo-shoppingen du kan forestille deg... ...ja, da er dette et sted du må besøke.

For å runde av vil jeg legge til at Universal også har to virkelig flotte berg-og-dal-baner, i tillegg til ganske mange av de kombinerte filmattraksjonene (der du beveger deg langs et spor mens du ser på en film). Selv om det fremdeles er en mye mindre park enn den i Orlando, er det masse å gjøre, bare ikke ting som er spesifikt knyttet til Nintendo. Kort sagt får den tommelen opp fra meg; hvis du er i Osaka og liker spill, må du ikke gå glipp av dette.

Takk for besøket, jeg håper å se deg igjen snart. // Jonas Mäki

Jonas Mäki