Hvor du kan se Champions League-finalen i Storbritannia: For første gang kommer den ikke på gratis-TV

Arsenal spiller om sin første Champions League-tittel i morgen, lørdag 30. mai, klokken 17:00 BST, 18:00 CEST, tidligere enn vanlig, men for første gang på 34 år vil fansen i Storbritannia ikke kunne se kampen på gratis-TV, til tross for statsminister Keir Starmers beste intensjoner.

Champions League-finalen vil bli vist i en pakke på TNT Sports, som koster 30 pund per måned for eksisterende abonnenter, og et tilbud på 5 pund for nye abonnenter i løpet av den første måneden. Pakken inkluderte også Europa League og Conference League, som begge ble vunnet av de engelske lagene Aston Villa og Crystal Palace.

Starmer sendte et brev til TNT Sports der han ba dem om å revurdere sin policy, og minnet om at finalen "betyr så mye for fansen i dette landet, som også er fotballens hjemland". "Jeg er en sterk forkjemper for at finalen i denne konkurransen skal være gratis. Uansett om Arsenal spiller eller ikke. Arbeiderklassen skal ikke behøve å bekymre seg for om de har råd til et abonnement eller ikke for å se en kamp av denne størrelsen. Fansen bør komme først", sa Starmer (via EFE).

I mellomtiden var UEFA også misfornøyd med TNT Sports avgjørelse: De la ikke til noen klausul om at finalen skulle være gratis, fordi de håpet at nettverket ville handle i god tro, ettersom finalen har vært gratis siden 1993, til tross for at den har gått gjennom flere forskjellige nettverk.

TNT Sports vil ha rettighetene til alle de tre UEFA-turneringene frem til 2028/29. Etter det vil Champions League gå til Paramount, mens Sky beholder Europa League og Conference League. Før det kunne Storbritannia forsøke å gjøre Champions League-finalen til et nasjonalt anerkjent arrangement, slik som OL og Wimbledon, som ville tvinge nettverkene til å sende den gratis, men Overhuset avviste dette initiativet (som også inkluderte andre arrangementer som British Open-golfturneringen) for seks år siden.