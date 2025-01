Hvor er mikrofonen til Nintendo Switch 2?

HQ

Med mindre du nettopp har krøpet ut av en hule du har tilbrakt det siste året i, vil du vite at vi i går ettermiddag endelig kunne sette en stopper for spekulasjonene og få en offisiell titt på Nintendo Switch 2. Etterfølgeren til Nintendos nåværende maskinvare ble avduket i en kort trailer som varte i litt over to minutter, men som likevel ga oss massevis av informasjon, pluss bekreftelse og en veldig kort første titt på Mario Kart 9.

Men bortsett fra å vite hvordan det magnetiske festet til den nye Joy-Con fungerer eller forskjellen i størrelse med den nåværende Switch, har vi fortsatt noen spørsmål om konsollens eksterne funksjoner eller tilkoblinger. Docken ble knapt sett et øyeblikk, og vi vet ikke om den vil ha samme antall porter som den nåværende OLED-modellen. Og kanskje, mye viktigere enn det - hvor er mikrofonen?

En av de største kritikkene mot Nintendo Switch, spesielt med tanke på den lange livssyklusen, er mangelen på muligheter for å kommunisere med andre spillere i de ulike onlinemodusene i noen av spillene. Det finnes riktignok alltid måter å gi beskjed til lagkameraten din i Splatoon 3 om å flytte seg til en annen del av kartet eller støtte deg, men systemene er så begrensede og den nåværende etterspørselen etter flerspiller er så stor at det nesten var et must å legge til en mikrofon i konsollens design.

Men selv om vi ser traileren om og om igjen, sliter vi med å finne den lydinngangen - kan den være på en av Joy-Con? Det virker som et ganske logisk valg, spesielt hvis du spiller med konsollen i dokkingstasjonen, men det er ingen slik inngang på noen av Nintendos fremtidige musekontrollere.

Så tilbake til selve konsollen, og det er her det møysommelige søket begynner. Det ser ut til at folkene på Nintendo Life kan ha funnet løsningen, og funnet en tiny port på toppen av Switch 2s chassis. Den er liten og likevel litt kjent, ettersom sporet ligner Nintendo DS-mikrofonen.

Med en mikrofon mangedobles flerspillermulighetene på Switch 2, og blir nesten like mange som på Sonys eller Microsofts konsoller.

Hva tror du, er det Nintendo Switch 2-mikrofonen, og tror du det vil bli en revolusjon for online spilling på konsollen?