Hvor grådige kan Nintendo bli?

Både Discorden vår, forum verden over og sosiale medier tok fyr da Nintendo endelig annonserte The Legend of Zelda: Skyward Sword HD til Nintendo Switch mot slutten av onsdagens Direct-sending. Det er sannelig mange som har tenkt å kjøpe den litt oppussede utgaven av Wii-spillet, og flere av dem for andre gang. Dette til tross for at det japanske selskapet fortsatt må kunne sies å være et av de grådigste.

For atter en gang mener jeg at Nintendo i kjent stil krever altfor godt betalt. Her snakker vi om et snart ti år gammelt Wii-spill som tydeligvis bare har blitt bittelitt pusset på visuelt og implementert vanlige kontroller. Dette skal Nintendo altså ha 60 amerikanske dollar for. Til sammenligning krevde Sony det samme for Uncharted: The Nathan Drake Collection da Bluepoint sin glimrende samling av tre spill ble lansert i 2015. Microsoft var enda snillere da de slapp Halo: The Master Chief Collection året før og hadde samme veiledende pris. Foreløpig vil jeg si at det ser og høres ut som om PlayStation- og Xbox-spillene gjennomgikk minst like mye blod, svette og tårer. Særlig Halo-samlingen siden den har gått fra fire til seks spill i senere tid.

Ja, nå virker det kanskje rart å syte over pris når jeg allerede har sagt at gamere som klager over at spill er for dyre er privilegerte grinunger, men da snakker jeg i hovedsak om nye spill. Etter at PlayStation 5 og Xbox Series kom på markedet har det vært mye snakk om at folk skal få gratis "remastere" eller oppgraderinger om de eier spillene på PS4 eller Xbox One, og stadig flere tilbyr dette. Søren heller. Om alt faktisk går som planlagt skal vi som eier The Witcher 3: Wild Hunt få det massive spillet gratis på de nye konsollene senere i år. Allerede nå har spill som Gears 5, God of War, Ghost of Tsushima, Sea of Thieves og hva det måtte være fått utrolige oppgraderinger på de nyeste konsollene helt gratis. Ingen har i det hele tatt lurt på om Nintendo vil tilby det samme til de som eier The Legend of Zelda: Skyward Sword på Wii siden de vet svaret. Dette er tross alt ikke første gang vi må betale en god del for japansk nostalgi.

Så sent som i fjor ble Super Mario 3D All-Stars lansert. Her får vi i alle fall tre spill for 600 kroner frem til de fjernes den 31. mars, men det er sannelig ikke mye som har blitt gjort med disse klassikerne heller. Super Mario 64 er pokker meg fortsatt i sideforholdet 4:3! Likevel fortsetter folk å kjøpe samlingen i hopetall. Der har du også problemet.

Nintendo kommer til å fortsette med å selge oss gamle spill til samme pris som flunkende nye så lenge folk betaler for dem uten å si et pip. De har gjort dette i over ti år, og har samme filosofi hva tilbud angår. The Legend of Zelda: Breath of the Wild vil jo mest sannsynlig koste akkurat like mye når The Legend of Zelda: Skyward Sword slippes den 16. juli. Og folk lurer på hvorfor Nintendo ikke lager flere nye spill...Den gigantiske pengebingen til Mario-skaperne vil fortsette å vokse når folk kaster penger etter noe det står Nintendo på. Vi kommer aldri til å få skikkelige remaker av The Legend of Zelda: Ocarina of Time eller Metroid Prime i Resident Evil 2- eller Final Fantasy VII: Remake-stil med mindre flere lærer seg å stemme med lommeboken når det kommer til Nintendo også, så jeg ber dere tenke over følgende: Er det virkelig verdt å betale "fullpris" for å få en dose nostalgi uten nevneverdige forbedringer på dagens konsoller?