Hvor kan du se Spanias GP i F1 og når er det?

Formel 1 fortsetter sin europeiske sesong med Spanias Grand Prix, som finner sted for siste gang på Montmeló Circuit i Barcelona. Sesongens niende GP, før en pause på to uker (Canada står for tur 15. juni), vil denne klassiske banen fortsatt være preget av rivaliseringen mellom McLarens Lando Norris og Oscar Piastri mot Red Bulls Max Verstappen (vinner av de tre siste løpene), som ikke har råd til å tape flere poeng ... og med den indre rivaliseringen mellom de to McLaren-førerne, som begge ligger nesten likt i førertabellen.

Mange vil i helgen rette blikket mot hjemmefavorittene Carlos Sainz og spesielt Fernando Alonso, som fortsatt er den eneste føreren som ikke har tatt poeng i år, blant dem som har deltatt i alle løpene.

Hvis du ikke vil gå glipp av action, bør du legge godt merke til tidene for Spanias Grand Prix denne helgen.

Tider for Spanias Grand Prix



FP1: Fredag 30. mai kl. 12:30 BST, 13:30 CEST



FP2: Fredag 30. mai kl. 16:00 BST, 17:00 CEST



FP3: Lørdag 31. mai kl. 11:30 BST, 12:30 CEST



Kvalifisering: Lørdag 31. mai kl. 15:00 BST, 16:00 CEST



Løpet: Søndag 1. juni kl. 14:00 BST, 15:00 CEST



Hvor du kan se Spanias GP direkte

Formel 1 er vanligvis begrenset til betalingskanaler... men hvis du er i Spania, er du heldig: Spanias GP er det eneste du kan se på gratis-TV: BeMad på fredag, og Telecinco på lørdag og søndag. Resten av sesongen er eksklusivt for DAZN.

Her er en liste over andre kringkastere i Europa :