Hvor lang er Paddington in Peru?

Filmer har blitt lengre og lengre, og nå krever mange av dem at du setter deg ned på kinoen, eller i sofaen, i godt over to og en halv time. Heldigvis vil ikke denne trenden gjenspeiles i det som kan bli en av 2024s toppfilmer.

Den etterlengtede Paddington in Peru vil kun bli 106 minutter (1 time og 46 minutter) lang. Dette er bekreftet av det irske filmklassifiseringskontoret (takk, Digital Spy), der det spesifikt nevnes at filmen varer i 106 minutter og 15 sekunder.

Klassifiseringen bekrefter også at filmen er svært familievennlig, uten narkotika, sex/nakenhet eller dårlig språk, og med kun mild vold og gjennomgående trusler. Det sier seg selv at hvis du hadde håpet på en Paddington med stor kjeft denne gangen, eller en bjørn som er avhengig av kokain i stedet for marmelade, vil denne tredje delen i serien ikke by på noe i den størrelsesordenen.

Når det gjelder når Paddington in Peru får premiere, kommer filmen først på kino i Storbritannia 8. november. Sjekk ut den siste traileren nedenfor.