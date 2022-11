Hvor langt er Evil West?

HQ

HQ

Det er ikke mange store utgivelser igjen i 2022, men det er faktisk noen få titler vi fortsatt venter på. en av dem er Flying Wild Hog og Focus Home Interactives kommende Evil West. Her får vi spille som hovedpersonen Jesse Rentier, som jager vampyrer i et eventyr basert på det ville vesten.

Vi har en anmeldelse på gang, som faktisk publiseres i kveld, der vi vil fortelle deg alt du trenger å vite om spillet. Inntil da har utviklerne nå avslørt at kampanjen er et sted mellom 10-15 timer lang, men minner oss om at det er flere ting å gjøre som co-op, fire forskjellige vanskelighetsgrader, New Game + og enda mer.

Er Evil West et spill du planlegger å kjøpe?

Takk, Xbox Dynasty