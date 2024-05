Hvor mange dårlige nyheter tåler Xbox?

HQ

I årevis har Phil Spencer snakket om at Microsoft ikke er ferdig med oppkjøp, og har flere ganger sagt at han spesielt ønsker seg et japansk studio. Og for tre år siden skjedde det. Microsoft kjøpte Bethesda i 2021 og fikk i samme slengen Tango Gameworks, en utvikler ledet av Capcom-legenden Shinji Mikami.

Imidlertid var de bundet til Sony med sitt første spill denne generasjonen, og først etter et år fikk Xbox-spillere sjansen til å glede seg over det underholdende Ghostwire: Tokyo, men i fjor ble hiten Hi-Fi Rush utgitt, noe som ga håp om at et utvidet Tango Gameworks kunne bli et solid japansk studio for Microsoft.

De negative nyhetene rundt Xbox har ikke tatt slutt, og flere og flere tunge aktører forlater nå konsollen. Microsoft må sørge for å tilfredsstille sitt community.

Men ... du skjønner hvor jeg vil med dette, ikke sant? Fra og med i går har Microsoft nok en gang null japanske utviklere, da Tango Gameworks, sammen med Arkane Austin og to andre studioer, ble lagt ned på et øyeblikk. Et trekk uten sidestykke, så vidt jeg vet. At studioer legges ned er dessverre ikke noe uvanlig, men i en slik klump har jeg ikke sett før, spesielt ikke når spesielt Tango Gameworks burde ha så stort potensial.

Jeg vet selvfølgelig ikke hva som skjedde bak kulissene, og det finnes sikkert en god forklaring (jeg tipper at da Shinji Mikami forlot studioet, tok han med seg de største navnene, og alt som var igjen var bygningen og navnet) - men det er likevel veldig trist, spesielt når man ser det i sammenheng med de andre. Uansett hvordan man vrir og vender på det, jeg vet at Redfall floppet stort, men faktum er at Microsoft kjøpte Bethesda og la ned fire av de involverte studioene bare tre år senere, hvorav ett av dem ga ut en kjempesuksess i Hi-Fi Rush så sent som i fjor - alt mens det ofte hevdes at selskapet gir ut for få spill.

Microsoft har som kjent kjøpt opp mange utviklere og til og med utgivere de siste årene, og argumentene for disse hyppige oppkjøpene er at mindre studioer har endt opp med et kapitalsterkt selskap som sikrer ansettelser og oppmuntrer til kreativ frihet. Hvor trygge føler de seg nå? Usikkerhet, og på dette tidspunktet føles ikke engang sinne som et godt grunnlag for å utvikle vellykkede og verdsatte spill.

I et IGN-intervju med Xbox Game Studios-sjef Matt Booty forklarer han tankene bak dette og sier at målet er å fokusere på større prosjekter :

"I dag deler jeg endringene vi gjør i Bethesda- og ZeniMax-teamene våre. Disse endringene er basert på å prioritere titler med stor innvirkning og ytterligere investere i Bethesdas portefølje av blockbuster-spill og elskede verdener som du har pleiet gjennom mange tiår.

For å doble ned på disse franchisene og investere i å bygge nye, må vi se på tvers av virksomheten for å identifisere de mulighetene som er best posisjonert for suksess. Denne omprioriteringen av titler og ressurser betyr at noen få team vil bli overført til andre, og at noen av våre kolleger vil forlate oss."

Tim Schafer og hans Double Fine lager utrolige spill, men hvor stor interesse er det fra Microsofts side for de smalere prosjektene hans?

Nå er dette spesifikt for Bethesda, men betyr det at Xbox-teamet generelt tror på mindre spill? Hvordan føler Psychonauts 2-utvikleren Double Fine seg etter dette? Passer prosjektene deres inn i Xboxs bredere, større visjon? Hva med Compulsion Games' kommende South of Midnight, er det stort nok? Kan selv Inxile være sikre på at et prosjekt som Clockwork Revolution er noe Microsoft ønsker å involvere seg i?

Det er ekstremt vanskelig å få en god idé om hva Microsofts strategi er for øyeblikket. Vi vet med sikkerhet at de har mange spill på gang, men spørsmålet er om det er nok når de hele tiden ser ut til å ønske å levere negative overraskelser til sitt community. Det er ikke mangel på Xbox-spillere som sier at de føler at nok er nok, og lurer på når de vil kunne føle seg som prioriterte kunder som er verdt å ta vare på.

Prisbelønte Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Grounded og Pentiment er utgitt for Nintendo- og Sony-formater. Microsoft har hatt mange gode nyheter. Bare ikke for Xbox-spillere.

Her har Microsoft en stor jobb å gjøre. De sier at det er en ny Xbox-konsoll i horisonten som skal være brutalt kraftig, og det ser også ut til å være en bærbar Xbox på gang. Men hvis folk skal kjøpe dem, må de få tilbake følelsen av at dataspill er gøy, og at det å investere i Xbox-økosystemet ikke bare kommer til å ende opp med flere nedlagte studioer. Men de siste månedene har PlayStation- og Switch-spillere fått flere gode nyheter fra Microsoft enn de som har investert i konsollene sine, noe som har skapt en uholdbar og urimelig situasjon.

Nå føles det som om flere og flere begynner å se på Microsoft som Activision eller EA, som for mange spillere ikke har vært forbilder når det gjelder å skape spennende titler og ta vare på utviklerne sine. Og bildet av en gigant som kjøper opp mindre utviklere og legger dem ned nesten umiddelbart etterpå, er noe av det verste vi har i spillverdenen i dag.

Det ryktes at Microsoft jobber med en bærbar spillenhet, men hvis folk skal bli begeistret, må de begynne å skape litt positiv blest rundt merkevaren.

Det er tydelig at Microsoft ville ha disse nedleggelsene av veien slik at folk har glemt dem når Xbox Games Showcase starter i juni (hadde de kommet etter, ville det ha tatt all oppmerksomheten), og nå er det virkelig opp til dem å overbevise fansen sin. For mange Xbox-spillere er som sagt nok nok, og nå er det på tide å ha ikke bare ett år, men flere, der positive nyheter om Xbox og spillene til den dominerer. Jeg er vanligvis ikke en negativ person, men hvis Microsoft ikke klarer å gjøre det, har jeg vanskelig for å se for meg at noen Xbox-konsoll noensinne vil bli en suksess igjen.