Hvor mange lag har nådd flere Champions League-finaler på rad, og hvor mange har vunnet dem?
PSG er med i en utvalgt gruppe, og kan bli med i en enda mer prestisjefylt gruppe.
Paris Saint-Germain nådde sin tredje Champions League -finale etter å ha slått Bayern München, og deres andre på rad, noe få har oppnådd i europacupens historie. Og å vinne to Champions League-titler på rad har skjedd færre ganger.
Faktisk har det i historien til den nåværende versjonen av Champions League bare skjedd én gang, med Real Madrids berømte cuptrio mellom 2016 og 2018. Før det, i Europacupen...
- Real Madrid vant 5 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960)
- Benfica vant 2 (1961, 1962)
- Inter Milan vant 2 (1964, 1965)
- Ajax vant 3 (1971, 1972, 1973)
- Bayern München vant 3 (1974, 1975, 1976)
- Liverpool vant 2 (1977, 1978)
- Nottingham Forest vant 2 (1979, 1980)
- AC Milan vant 2 (1989, 1990)
- Real Madrid vant 3 (2016, 2017, 2018)
I tillegg til de nevnte klarte noen flere lag å nå flere Champions League-finaler på rad, og vant noen og tapte noen :
- Liverpool i 2018 og 2019 (vant 2019)
- Bayern München i 2012 og 2013 (vant 2013)
- Manchester United i 2008 og 2009 (vant 2008)
- Valencia i 2000 og 2001 (vant ingen av dem)
- Juventus i 1996, 1997, 1998 (vant 1996)
- AC Milan i 1993, 1994, 1995 (vant i 1994)
- Liverpool i 1984, 1985 (vant 1984)
- Benfica nådde også finalen i 1963
PSG vs. Arsenal finner sted ett år etter at PSG slo Inter Milan 5-0 i 2024/25-sesongen, og seks år etter at Bayern slo PSG 1-0 i 2019/20-sesongen. Tror du PSG vil skrive seg inn i historiebøkene igjen?