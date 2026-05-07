Hvor mange lag har nådd flere Champions League-finaler på rad, og hvor mange har vunnet dem?

Paris Saint-Germain nådde sin tredje Champions League -finale etter å ha slått Bayern München, og deres andre på rad, noe få har oppnådd i europacupens historie. Og å vinne to Champions League-titler på rad har skjedd færre ganger.

Faktisk har det i historien til den nåværende versjonen av Champions League bare skjedd én gang, med Real Madrids berømte cuptrio mellom 2016 og 2018. Før det, i Europacupen...



Real Madrid vant 5 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960)



Benfica vant 2 (1961, 1962)



Inter Milan vant 2 (1964, 1965)



Ajax vant 3 (1971, 1972, 1973)



Bayern München vant 3 (1974, 1975, 1976)



Liverpool vant 2 (1977, 1978)



Nottingham Forest vant 2 (1979, 1980)



AC Milan vant 2 (1989, 1990)



Real Madrid vant 3 (2016, 2017, 2018)



I tillegg til de nevnte klarte noen flere lag å nå flere Champions League-finaler på rad, og vant noen og tapte noen :



Liverpool i 2018 og 2019 (vant 2019)



Bayern München i 2012 og 2013 (vant 2013)



Manchester United i 2008 og 2009 (vant 2008)



Valencia i 2000 og 2001 (vant ingen av dem)



Juventus i 1996, 1997, 1998 (vant 1996)



AC Milan i 1993, 1994, 1995 (vant i 1994)



Liverpool i 1984, 1985 (vant 1984)



Benfica nådde også finalen i 1963



PSG vs. Arsenal finner sted ett år etter at PSG slo Inter Milan 5-0 i 2024/25-sesongen, og seks år etter at Bayern slo PSG 1-0 i 2019/20-sesongen. Tror du PSG vil skrive seg inn i historiebøkene igjen?