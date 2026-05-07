Hvor mange lag har nådd flere Champions League-finaler på rad, og hvor mange har vunnet dem?

PSG er med i en utvalgt gruppe, og kan bli med i en enda mer prestisjefylt gruppe.

Paris Saint-Germain nådde sin tredje Champions League -finale etter å ha slått Bayern München, og deres andre på rad, noe få har oppnådd i europacupens historie. Og å vinne to Champions League-titler på rad har skjedd færre ganger.

Faktisk har det i historien til den nåværende versjonen av Champions League bare skjedd én gang, med Real Madrids berømte cuptrio mellom 2016 og 2018. Før det, i Europacupen...


  • Real Madrid vant 5 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960)

  • Benfica vant 2 (1961, 1962)

  • Inter Milan vant 2 (1964, 1965)

  • Ajax vant 3 (1971, 1972, 1973)

  • Bayern München vant 3 (1974, 1975, 1976)

  • Liverpool vant 2 (1977, 1978)

  • Nottingham Forest vant 2 (1979, 1980)

  • AC Milan vant 2 (1989, 1990)

  • Real Madrid vant 3 (2016, 2017, 2018)

I tillegg til de nevnte klarte noen flere lag å nå flere Champions League-finaler på rad, og vant noen og tapte noen :


  • Liverpool i 2018 og 2019 (vant 2019)

  • Bayern München i 2012 og 2013 (vant 2013)

  • Manchester United i 2008 og 2009 (vant 2008)

  • Valencia i 2000 og 2001 (vant ingen av dem)

  • Juventus i 1996, 1997, 1998 (vant 1996)

  • AC Milan i 1993, 1994, 1995 (vant i 1994)

  • Liverpool i 1984, 1985 (vant 1984)

  • Benfica nådde også finalen i 1963

PSG vs. Arsenal finner sted ett år etter at PSG slo Inter Milan 5-0 i 2024/25-sesongen, og seks år etter at Bayern slo PSG 1-0 i 2019/20-sesongen. Tror du PSG vil skrive seg inn i historiebøkene igjen?

