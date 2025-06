Hvor mange mål må Atlético de Madrid score mot Botafogo for å kvalifisere seg til VM for klubblag

HQ

Når Klubb-VM når siste kampdag i gruppespillet, er det høyst sannsynlig at noen lag vil stå likt i hver gruppe, og dermed må det brukes tiebreak for å avgjøre rekkefølgen, ettersom bare de to beste lagene i hver gruppe vil kvalifisere seg. Og i motsetning til i andre turneringer er målsnittet mindre viktig her, ettersom de fleste tiebreak-reglene bare gjelder mellom de lagene som er involvert i uavgjort.

Dette er reglene for uavgjort i klubb-VM i gruppespillet. Det tradisjonelle målsnittet gjelder kun som den fjerde regelen:



Størst antall poeng oppnådd i gruppespillkampene mellom de involverte lagene

Størst målforskjell som følge av gruppekampene mellom de berørte lagene

Flest scorede mål i alle gruppekampene mellom de involverte lagene

Overlegen målforskjell i alle gruppekampene

Flest scorede mål i alle gruppekampene

Best disiplinærstatistikk i henhold til lagets oppførsel

Loddtrekning foretatt av FIFA



Dermed spiller det ingen rolle om du scoret to, fire eller ti mål mot de dårligste lagene i hver gruppe, ettersom målene som betyr noe i tilfelle uavgjort, er målene i det innbyrdes oppgjøret med det andre laget.

Det er spesielt interessant i gruppe B, med muligheten for en trippel uavgjort mellom Botafogo, PSG og Atlético de Madrid. I så fall spiller det ingen rolle hvor hardt de slo Seattle Sounders...

Gruppe B





Botafogo 6 poeng (målsnitt 2)



PSG: 3 (GA 3)



Atlético Madrid: 3 (GA -2)



Seattle Sounders 0 (GA -3)



Mandag 23. juni kl. 21:00 CEST, 20:00 BST spiller PSG mot Seattle og Atlético de Madrid mot Botafogo. I det sannsynlige scenariet at PSG slår Seattle, og selv om Atlético de Madrid slår Botafogo, slik at alle tre ligger likt med 6 poeng, vil Atleti bli utelatt med mindre de vinner med tre måls margin til den brasilianske klubben, fordi Atletis målsnitt er -4 (bare mål mot lag som er involvert i uavgjort teller for uavgjort, for øyeblikket, de fire målene de led mot PSG).

Kort sagt, Atlético de Madrid må vinne Botafogo med tre mål hvis PSG vinner Seattle. Hvis PSG spiller uavgjort mot Seattle, må Atlético de Madrid vinne med to mål. Bare hvis PSG taper mot Seattle, har Atlético de Madrid råd til å vinne med noen margin eller til og med spille uavgjort mot Botafogo.