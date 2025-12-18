Hvor mange mål trenger Kylian Mbappé for å slå Cristiano Ronaldos rekord i Real Madrid?

HQ

Kylian Mbappé scoret to mål i Copa del Rey-ottendedelsfinalen mot Talavera, og sikret seg dermed kvalifisering til neste runde i turneringen, og for Mbappé er målet om å slå Cristiano Ronaldos rekord innen rekkevidde i årets siste kamp neste lørdag.

Ronaldo har rekorden for flest scorede mål for Real Madrid i løpet av et kalenderår, 59 mål i 2013. Nå er Mbappé bare ett mål igjen fra å tangere rekorden, og to fra å overgå den: Han har scoret 58 mål for Real Madrid i 2025, hans første hele år i klubben, etter at han kom til klubben i juni 2024.

Kylian Mbappé har scoret fire hat-tricks i 2025 (mot Valladolid, Manchester City, Barça og Kairat Almaty) og en "poker" mot Olympiakos, og vant pichichi-trofeet og Golden Boot forrige sesong. 28 av de 58 målene kommer fra de 26 kampene han har spilt denne sesongen, og han er for øyeblikket toppscorer i LaLiga med 17 mål.

Hans siste sjanse blir mot Sevilla på Bernabéu, 21:00 CET, 20:00 GMT, deres siste kamp for året. Madrids første kamp i 2026 blir 4. januar mot Betis.