Hvor mye betalte Real Madrid Liverpool for å få Trent Alexander-Arnold en måned tidligere?

Det er nå offisielt at Trent Alexander-Arnold slutter seg til Real Madrid 1. juni på en seksårskontrakt. Kontrakten til den 26 år gamle forsvarsspilleren ville naturlig nok ha endt 30. juni: Real Madrid betalte Liverpool en sum for å kunne signere ham en måned tidligere, og på den måten kan han spille FIFA Club World Cup som starter i midten av juni.

Hvor mye betalte Real Madrid Liverpool for å få spilleren sin ut før tiden? Det er motstridende rapporter. Ifølge kilder til BBC har klubben betalt 10 millioner euro (8,4 millioner pund) for at han skal få spille tidlig i turneringen i USA, som vil bestå av minst tre kamper (i gruppespillet) og så mange som syv kamper dersom Real Madrid når finalen.

Fra Spania forteller kilder en annen historie: ifølge kilder fra AS var Real Madrid ikke villig til å betale mer enn 5 millioner euro for ham. Uansett er det store penger å ha spilleren så tidlig som mulig, og spille for en konkurranse som, hvis de vinner den, vil gi Real Madrid 140 millioner euro...