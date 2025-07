Hvor mye lenger vil Foundation fortsette å fortelle Gaal Dornicks historie? Lou Llobell: "Ingen anelse"

HQ

Foundation er en ganske uvanlig sci-fi-serie fordi den bare har en håndfull tilbakevendende karakterer, og av disse karakterene er det bare et par som er de samme personene som da serien startet. Av en eller annen grunn, kanskje på grunn av kloning eller tidshoppene som gjør de fleste av de menneskelige rollebesetningene irrelevante hver påfølgende sesong, blir de fleste karakterene i realiteten gjenfødt for hver nye serie med episoder, men ikke Lou Llobells Gaal Dornick.

Jared Harris' Hari Seldons dublant har overlevd tidens tann så langt, og blitt en frelser og galaktisk helt på veien, men dette er også ganske uortodoks, for i kildebøkene til forfatteren Isaac Asimov har Dornick (og mange andre karakterer) en kort og flyktig rolle, en rolle som Apple og serieskaperne Josh Friedman og David S. Goyer har tatt og kjørt videre med.

Så, med disse særegne omstendighetene i bakhodet, hva bringer fremtiden for Gaal Dornick? Kan vi forvente at hun fortsetter å redde universet, eller vil hun på et eller annet tidspunkt gi fakkelen videre? Det var nettopp dette spørsmålet vi stilte Llobell i et intervju, der hun forklarte :

"Ingen anelse. Men jeg håper at hun fortsetter å fortelle historien, og jeg håper at vi får se slutten. Skjønner du hva jeg mener? For Gaal, det føles som om det akkurat har begynt. Det føles som om vi har etablert alt annet i sesong én og to, og hun har akkurat begynt å komme i gang. Så forhåpentligvis får vi fullføre historien hennes."

Du kan se hele intervjuet nedenfor, med lokaliserte undertekster, der vi også diskuterer hvordan Llobell har forandret seg ved å gi liv til Dornick, hvordan det var å møte Pilou Asbaeks The Mule, og mye mer.