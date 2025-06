Hvor mye penger vinner klubblagene i klubb-VM for å delta og vinne hver kamp?

HQ

Fotballfans diskuterer fortsatt om FIFA Club World Cup er verdt det eller ikke (spesielt de som ikke oppfyller kriteriene og ikke spiller det, som FC Barcelona, Napoli eller Liverpool). Spillerne, spesielt de som når de siste stadiene, vil også bli utsatt for mye stress med lite restitusjonstid før pre-season begynner rundt august.

For klubbeiere vil imidlertid klubbens deltakelse alene tilføre enorme penger. Bare for å delta og spille minst de tre første gruppespillkampene vil klubbene få et beløp som kommer fra 1 milliard dollar som FIFA tjente på å selge TV-rettighetene til DAZN. 525 millioner amerikanske dollar (453,39 millioner euro, 386,46 millioner pund) vil bli delt ut til klubbene for å delta, men ikke det samme beløpet til alle klubbene: Klubber fra Oseania (Auckland City er den eneste OFC-deltakeren) får 3,58 millioner dollar, klubber fra Afrika, Asia og Nord- og Mellom-Amerika får 9,55 millioner dollar, klubber fra Sør-Amerika får 15,21 millioner dollar, og klubber fra Europa får mellom 12,81-38,19 millioner dollar, som bestemmes av en rangering basert på sportslige og kommersielle kriterier.

De 475 millionene dollarene fra den "sportslige prestasjonssøylen" vil imidlertid bli fordelt likt:

Premiepenger fra FIFA Club World Cup per seier