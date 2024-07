Hvor mye tjener Robert Downey Jr. og Russo-brødrene for de kommende Avengers-filmene?

HQ

Med den spektakulære lanseringen av Deadpool & Wolverine ser det ut til å være liv og visjoner i Marvel Studios igjen. Publikum skrek etter en tilbakevending til store, storbudsjetterte korfortellinger, og internett eksploderte av glede da det ble kunngjort at Russo-brødrene skulle regissere de kommende Avengers: Doomsday og Avengers: Secret Wars-filmene, samt Robert Downey Jr.s tilbakekomst til MCU, denne gangen som Doctor Doom.

Men det har ikke vært en enkel og fremfor alt billig oppgave å bringe tilbake Marvels tidligere storheter. Som Variety rapporterer, har Marvels kontrakter med Russo-brødrene gått gjennom, med en rapportert lønn på 80 millioner dollar for å regissere begge filmene. Det er ingen ekstra kompensasjon, men det er en skala med økning hvis filmenes billettinntekter overstiger 750 millioner dollar og 1 milliard dollar.

Ingen spesifikke tall har blitt utgitt for Robert Downey Jr., men det ser ut til at utbetalingen for hans nye rolle i Marvel Cinematic Universe, men den samme kilden bemerker, vil være "betydelig mer" enn for regissørbrødrene, hvis ansettelse var medvirkende til Iron Man-skuespillerens retur. Doctor Doom ser ut til å bli den nye store skurken i Marvels fremtid, etter Jonathan Majors' fall fra nåden, som tvang Kang the Conqueror til å forlate filmen.

Er du begeistret for denne nye horisonten i MCU?