Hvor mye vil Echoes of the End koste? "Vi ønsker å ligge under AAA-prisene på dette spillet"

HQ

Selv om utgivere og ledere vil fortelle deg at spill blir så dyre å lage at de må prises til et høyere prispunkt, inkludert Xbox i det siste med Doom: The Dark Ages og snart igjen med The Outer Worlds 2, Nintendo med Mario Kart World, og PlayStation om kort tid med Death Stranding 2: On the Beach, er det utviklere der ute som fortsatt ønsker å prise prosjektene sine til mer rimelige priser.

Vi så det med Sandfall Interactive og Clair Obscur: Expedition 33, og det spillet solgte som om det skulle gå av moten, og viste seg å være en stor suksess og også at en rimeligere prislapp kan være veldig gunstig i en forbrukerinnstilling også. Så hva kan vi da forvente av Myrkur Games og dets "AA-spill med AAA-ambisjoner", Echoes of the End, når det lanseres en gang i sommer? Vi stilte administrerende direktør og spilldirektør Halldór Snær Kristjánsson akkurat dette spørsmålet.

"Det har vi. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg har lov til å si på dette tidspunktet, men jeg tror definitivt at det er ganske trygt for meg å si at vi ønsker å ligge under AAA-prisingen på dette spillet. Jeg mener, vi ønsker å tilby god verdi, spesielt for folk som går inn og prøver ut en ny IP og kommer til å gi dette spillet en sjanse, du vet, når det dukker opp i butikken deres. Jeg tror det spiller en stor rolle.

"Og det at vi er et mindre team med en mindre produksjon, er også noe som gir mening, tror jeg. Det hjelper oss også, for dette er ikke et AAA-spill, ikke fullt ut. Og vi ønsker heller ikke å invitere til sammenligningen med det når det gjelder folks forventninger. Vi ønsker å gi dem en god opplevelse til en god pris, for et spill som de virkelig vil like og legge fra seg og være fornøyde med. Jeg tror at det å finne prisen for det, slik [Clair Obscur: Expedition 33] også gjorde, er avgjørende for at forbrukerne skal få den verdien de vil ha ut av spillet."

Den nøyaktige prisen på spillet vil ikke bli avslørt før vi vet nøyaktig når Echoes of the End lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S, noe vi ifølge Kristjánsson vil få vite mer om før heller enn senere.

Sjekk ut hele intervjuet med den islandske utvikleren nedenfor, som er tilgjengelig med lokaliserte undertekster.