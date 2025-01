Hvor mye vil Nintendo Switch 2 koste ved lansering?

HQ

Etter en lang periode med spekulasjoner og stadig hyppigere lekkasjer, ble Nintendo Switch 2 endelig annonsert på torsdag. Vi vet ikke så mye mer om Nintendos kommende konsoll, og vi må vente til en Nintendo Direct i april for å få mer informasjon. Det er allerede mye diskusjon om hvilke spesifikasjoner konsollen vil ha og hvilken pris den vil lande på.

Ifølge IGN har en rekke analytikere uttalt seg om saken, og de ser ut til å være enige om at Switch 2 vil koste 400 dollar når den lanseres. Til sammenligning kostet Switch 300 dollar ved lansering og Switch OLED 350 dollar. Analytikerne advarer også om at prisen kan stige ytterligere hvis det for eksempel er mangel på komponenter.

Hvor mye er du villig til å betale for Switch 2?