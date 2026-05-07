Hvor mye vil Star Fox for Nintendo Switch 2 koste? Pris avslørt for digitale og fysiske versjoner

Star Fox b le kunngjort av Nintendo som en total overraskelse onsdag kveld, og slippes veldig snart, 25. juni 2026, bare på Nintendo Switch 2. Spillet er en 1:1 nyinnspilling av Star Fox 64 i gameplayet, men grafikken og karakterdesignene har blitt fullstendig fornyet, til noen polariserende resultater.

Det som sikkert vil bli bedre mottatt av fansen, er prisen: Star Fox (for Nintendo Switch 2) vil være et billigere spill enn de fleste eksklusive Nintendo-førstepartsspill. Dette er prisene for de digitale versjonene som er bekreftet i skrivende stund (* de fysiske versjonene ble ikke bekreftet, men skal være ti dollar dyrere).



49,99 euro digitalt / 59,99 euro fysisk*



£41,99 digitalt / £49,99 fysisk*.



49,99 dollar digitalt / 59,99 dollar fysisk*



Så Star Fox vil være "mindre" enn Splatoon Raiders i Nintendos øyne, men samme størrelse som Rhythm Heaven; mens Splatoon Raiders i seg selv vil være mindre enn spill som Pokopia eller Yoshi and the Mysterious Books. Det er vanskelig å forutsi prisene for Nintendo-spill ... men i det minste slapper de av de vanvittige prisene som ble sett med Mario Kart World for et år siden.

Siden Star Fox er en nyinnspilling av et "mindre" spill, og ikke en veldig mainstream-franchise, er det fornuftig at det blir billigere enn andre spill, selv om dette bekrefter at det ikke vil være en "AAA"-tittel. Men med rykter om at et nytt Star Fox -spill slippes i 2027, kan dette være begynnelsen på et nytt spennende kapittel for Star Fox -franchisen...