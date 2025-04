Hvor rask vil Brad Pitts APXGP-bil være i F1 25?

HQ

Denne sommeren vil en av de største storfilmene dreie seg om Formel 1-verdenen. Regissør Joseph Kosinski skal bruke sin unike filmtilnærming, som han mestrer i Top Gun: Maverick, til å levere en actionfilm om et fiktivt ekstra team på F1-rutenettet og den globale banen. Denne filmen er kjent som F1, og den vil også være til stede i det kommende neste kapittelet i racingserien fra Codemasters.

Apropos dette, i et nylig intervju du kan se nedenfor med lokaliserte undertekster, spurte vi senior kreativ direktør Lee Mather om det fiktive teamet kjent som APXGP, som vil tilby en bil som Brad Pitts Sonny Hayes og Damson Idris' Joshua Pearce skal kjøre i filmen. Vi spurte Codemasters om hvor rask vi kan forvente at denne bilen vil være i spillet, og hvordan den vil stå seg i forhold til de mer etablerte teamene, og hvor den skal passe inn i rutenettet.

Mather forklarte: "Så i filmen tror jeg det er rimelig å si at APXGP ligger i den bakre enden av startfeltet. Det vil gjenspeiles i kapitlene etter lanseringen som vi leverer til eierne av Iconic Edition. Dette er scenarier som kommer til å gjenskape noen av de spennende banebaserte fortellingene fra selve filmen.

"Utenom det, når du bruker APXGP som et teamikon i førerkarriere eller Mitt team, har du til en viss grad kontroll over det i Mitt team. Når du spiller My Team med et hvilket som helst lag, enten det er et av lagikonene eller ditt eget tilpassede lag, har du en viss kontroll over hvordan du starter My Team-lagringen med tanke på hvor mye du vil, hvor mye startinvesteringer du vil ha i ting som fasiliteter og bilutvikling. Så hvis du bare vil spille en kort karriere over en sesong eller to og ha dem kjempende i front helt fra starten, kan du gjøre det med APXGP akkurat som du ville gjort med ditt eget tilpassede team."

Selv om traileren ser ut til å antyde at APXGP i det minste har en viss suksess på et eller annet tidspunkt, bør vi nok ikke forvente at laget tar altfor mange seire fra titanene i dagens sport, det være seg Red Bull, Ferrari, Mercedes-AMG, eller McLaren. Dette forutsetter i det minste at filmen forsøker å gjenspeile den virkelige sporten og ikke jevne ut spillefilmen for narrativets skyld.

