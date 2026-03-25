Hvor skal Mohamed Salah etter endt Liverpool-epoke?

Mohamed Salah forlater Liverpool i juni, og avslutter dermed ni år der han har vunnet flere titler, inkludert to ligatitler og en Champions League-tittel, og etterlater seg en arv som vil vare langt utover hans underveldende siste sesong. Hyllestene har strømmet inn i britiske medier de siste 12 timene, men nå åpner det seg et nytt spørsmål: Hvor skal Mo Salah ta veien videre?

Salah hadde kontrakt med Liverpool frem til 2027, men i et uvanlig trekk har klubben bestemt seg for å la ham gå gratis. De vil ikke motta noen kompensasjon for å miste ham, noe som gir Salah og agentene hans større frihet når de skal velge hvor de skal dra videre. Og det har blitt godt rapportert at Saudi-Arabia vil ha spilleren (uten tvil den beste arabiske spilleren gjennom tidene), som kan bli den store stjernen i den saudiske proffligaen de kommende årene, og vare lenger enn Cristiano Ronaldo, som er 41 år og går ut av kontrakt i 2027.

I 2023 kom Al Ittihad med et muntlig tilbud verdt £150 millioner, men Liverpool avslo. Nå kan Al Ittihad få ham gratis, men med tanke på Salahs enorme status, og det faktum at han fortsatt kan være aktiv i noen år til, melder SkySports at det vil være Public Investment Fund (PIF), et statlig investeringsfond som eier de fire store klubbene i landet (Al Ittihad, Al Nassr, Al Hilal og Al Ahli), som tar avgjørelsen.

Salah kan imidlertid fortsatt spille for de store ligaene, til og med bli i Premier League, eller returnere til sine tidligere klubber i Italia, Roma og Fiorentina. Hvor tror du Mohamed Salah kommer til å spille neste gang?