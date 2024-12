Hvordan avsluttes året for Barcelona, Real Madrid og Atlético, og når kommer LaLiga tilbake?

HQ

I motsetning til Premier League har fotballstadionene stengt for året i Spania. Etter forrige helg, kampdag 18, kommer ikke sesongen tilbake før i midten av januar, 10.-13. januar 2025, for kampdag 19, som vil markere halvveis i LaLiga EA Sports, og som vil definere en "vintermester".

Det er imidlertid noen forbehold. For det første, på grunn av oversvømmelsene i Valencia, har en kamp mellom Valencia og Real Madrid som skulle spilles i oktober blitt utsatt og vil bli spilt fredag 3. januar.

Kampdag 19, fra 10. til 13. januar, vil bli spilt ved siden av den spanske supercupen (som spilles i Saudi-Arabia, på grunn av penger). Derfor har de fire deltakende lagene, FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao og Mallorca, allerede spilt sine respektive kamper tidligere i desember.

Det betyr at de fleste lagene per nå har spilt 18 kamper, med unntak av Barcelona, Athletic og Mallorca, som har spilt 19, og Valencia, som bare har spilt 17. Dårlig nytt for Barcelona, som mistet ledelsen i ligaen til Atlético de Madrid (41 poeng) og Real Madrid (40 poeng), begge med 18 spilte kamper, noe som betyr at de kan gå enda lenger ned.

Kort sagt, dette er alle datoene :



Kampdag 12 - 3. januar: Valencia mot Real Madrid



Kampdag 19 - 10.-13. januar: Alle lag unntatt Real Madrid, Barcelona, Athletic og Mallorca



Kampdag 20 - 17.-20. januar: Alle lag



På den andre siden av tabellen ligger Valencia, som tradisjonelt har vært et av de største lagene i Spania og det eneste laget utenom Madrid, Barça og Atleti som har vunnet ligaen i dette århundret, i en forferdelig krise, både sportslig, økonomisk og institusjonelt, og ligger nest sist med kun to seire så langt.