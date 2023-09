Hvordan blir Payday 3 på Unreal Engine 5? Starbreeze sier "vi vet ikke nøyaktig ennå".

HQ

Et av løftene Starbreeze har gitt for fremtiden til Payday 3 er at spillet etter hvert vil bli oppgradert til Unreal Engine 5. I forbindelse med Gamescom 2023 i Köln spurte vi Starbreeze' Global Brand Director, Almir Listo, hva dette vil bety for spillet og hvordan det vil forbedre opplevelsen på Payday?

Listo svarte: "Det vet vi ikke helt ennå, ikke sant? For nå jobber vi med å gjøre spillet ferdig til lanseringen, som er neste måned, den 21. september. Og grunnen til at jeg sier det, er at vi ikke har definert et nøyaktig tidspunkt.

"Vi har sagt til fellesskapet at vi ønsker å gjøre det så raskt som mulig etter lanseringen. Akkurat når det blir, vet vi ikke. Og hvordan det påvirker opplevelsen, vet vi heller ikke. For det avhenger av hva vi velger å fokusere på. Men jeg er sikker på at det kommer til å forbedre opplevelsen for spillerne på måter jeg håper de setter pris på."

Det er ingen tvil om at bedre grafikk og ytelse ligger i kortene når denne motoroppgraderingen introduseres, men ellers, og når det faktisk vil skje, er foreløpig uvisst. Vi vet nok mer når Payday 3 er lansert og kan spilles på PC og konsoller 21. september 2023.

