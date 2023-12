Hvordan bør Gamereactor reagere på Insomniac-lekkasjen?

HQ

Uansett hva jeg skriver i en artikkel som denne, der jeg så langt det er mulig og etter beste evne forsøker å skissere og strukturere en offisiell redaksjonell holdning til lekkede data, som deretter dekkes som nyhetsstoff på Gamereactor, vil det være noen som mener det er feil. Det har jeg for lengst innfunnet meg med, og jeg har også innsett at dette er og alltid vil være et kompromissspill, der ingen sentral løsning kan fungere som en slags fasit på alle de problemene vi som presse vil stå overfor.

I vår digitale tidsalder vil vi kanskje i økende grad befinne oss i en situasjon der informasjon formidles på moralsk tvetydige måter. Det er tilfellet i disse dager med den gigantiske Insomniac-lekkasjen, der en hackergruppe stjal informasjon fra studioet, forsøkte å presse Sony for penger og deretter dumpet det hele på nettet. Men det var også tilfellet da Rockstar ble hacket på samme måte, og da Microsoft selv ved et uhell lastet opp sensitive dokumenter i forbindelse med Activision Blizzard-saken.

Alle er eksempler på at disse sakene aldri er helt like, og omstendighetene kan noen ganger avgjøre om pressen på et solid moralsk grunnlag kan avgjøre hvilke aspekter av denne informasjonen de vil videreformidle, og hvilke som anses å være faktainformasjon fra en giftig kilde.

På mange måter er det en tap-tap-situasjon for oss, da vi befinner oss på en tynn linje mellom vår åpenbare eksistensberettigelse, som er å rapportere om en spillbransje som vanligvis er omgitt av mer hemmelighold enn noen annen mediebransje, og det å vise respekt for studioene, utgiverne og menneskene som blir gjenstand for artiklene våre.

Jeg har spisset ørene til forsvar for Jason Schreier, som gjentatte ganger har vært i stand til å kommunisere med anonyme kilder og deretter avsløre informasjon om kommende spill, om arbeidsforhold, om økonomiske resultater for store AAA-lanseringer uten at utgiverne, studioene eller lederne i de aktuelle selskapene har ønsket det. Det er fortsatt min faste overbevisning at vi skal formidle nyheter om bransjen, om produktene i den og om studioene som lager dem. Det er vår uavhengige funksjon, og i de fleste tilfeller er det ikke vår jobb å imøtekomme Sony, Microsoft eller Rockstar.

Men det finnes selvsagt unntak fra disse reglene, og som jeg har sagt i et tidligere innlegg om Insomniac-lekkasjen er det ingen grunn til å lage svart-hvite regler som vi må bøye oss etter hvert som nye, unike saker oppstår, men med samme fortegn. Hver av disse sakene er forskjellige, og det må vi forholde oss til, men det fikk meg til å tenke mer over saken og hvordan vi som uavhengige nyhetsmedier bør reagere på denne informasjonen.

Videre så jeg en video fra den utmerkede SkillUp;, der han spør retorisk:

"Er det ille at The Verge lister opp kommende Insomniac-spill? Er det usmakelig av Eurogamer å dekke interne strategidokumenter som kom ut av dette hacket? Er det galt at IGN avslører detaljer om en potensiell eksklusivitetsavtale for X-Men-karakterer, som låser dem til Sonys maskinvare på samme måte som Spider-Man har vært eksklusiv der siden Insomniacs første Spidey-spill?

Det siste er jo virkelig noe å tenke på, ikke sant? Uansett om man liker det eller ikke, uansett hvordan denne informasjonen kom frem, er det nyheter, og hvis spillmediene skal være en funksjonell journalistisk enhet, og ikke bare entusiastpresse, har vi en forpliktelse til i det minste å offentliggjøre noen av detaljene som kommer frem i forbindelse med dette hacket."

Disse ordene fikk meg igjen til å innse at det ikke finnes én sentral løsning, én sentral strategi, én fasit. Mediene konfererer, diskuterer og finner ut hvilke detaljer som kommer ut av disse sakene, og tar aktive beslutninger om hva de kan leve med å presentere for leserne sine.

Det er ikke sikkert at dette er et tilfredsstillende svar for deg, spesielt hvis du ønsker at Gamereactor skal følge et fast sett med regler og anser fleksibilitet som en utvei, eller til og med uforsvarlig. Det er ikke meningen å prøve å unngå å ta ansvar for vår rolle i spredningen av informasjon fra en giftig kilde, men heller å stå frem og presentere våre vurderinger av hva vi bør og ikke bør si i hvert enkelt tilfelle.

I den forbindelse tror jeg at jeg godt kan innrømme at jeg angrer på at vi både publiserte og lenket direkte til materialet som ble stjålet fra Rockstar. Vi burde ha informert om hva som hadde skjedd og eventuelt viet spalteplass til saklige avsløringer, men å peke i retning av de stjålne dataene? Vi hadde hodet opp i ræva.

Når det gjelder Insomniac kan vi ikke "putte ånden tilbake i flasken." Vi kan ikke late som om salgsdata, overfladisk informasjon om kommende utviklingsplaner og interne analyser av tidligere lanserte og kommende titler rett og slett ikke eksisterer. Derfor har vi valgt å snakke om X-Men-eksklusivitet, Marvels Venom, Bloodborne-salgsdata og mye mer, men vi gjør det uten å vise lekkede videoer eller bilder, og vi vil heller ikke peke deg i retning av lekket gameplay eller narrative spoilere - og stol på meg når jeg sier at alt er der ute.

Vil vi trenge en oppfølgingsartikkel av samme type neste gang en høyprofilert lekkasje finner sted og pressen igjen må bestemme hvor grensen går? Ja, det kommer nok til å skje, og vi kommer til å informere dere igjen. Dette er en del av prosessen, men jeg håper først og fremst at dere forstår at vi ikke tar ansvar for gitt, og at vi tenker oss om før vi gjør eller ikke gjør noe.