Square Enix avduker Octopath Traveler 0 prequel kommer til Switch-konsoller i desember

Vi er mer vant til det nå, men da Octopath Traveler ble avduket for verden i 2018, var HD-2D-formelen fortsatt en alt-eller-ingenting gamble. Ikke bare gjorde Square Enix det bra med motoren, som de siden har tilpasset til Live to Live eller nyinnspillingene av Dragon Quest's Erdrick Trilogy, men den delen av en ny IP ble en av den japanske utgiverens beste franchiser den dag i dag. Derfor ble vi glade for å se at korreisen vil fortsette med en prequel kalt Octopath Traveler 0.

Det ser ut til at dette blir en historie om opprinnelsen til kontinentet Orsterra, med en ny gruppe helter som skal skape seg et navn og leve ut sine egne personlige historier i prosessen. Octopath Traveler 0 vil også inneholde noen nye funksjoner fra tidligere spill, for eksempel muligheten til å bygge en landsby som skal fungere som et trygt tilfluktssted.

Hvem vet hvilke flere overraskelser som er i vente når Octopath Traveler 0 kommer til Nintendo Switch og Nintendo Switch 2 den 4. desember 2025. Du kan se teaser-traileren nedenfor.