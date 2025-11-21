Hvordan du ser den sanne slutten og den hemmelige sjefen i Kirby Air Riders og hva du låser opp

HQ

Kirby Air Riders for Nintendo Switch 2 har en enspillermodus kalt Road Trip, som består av en rekke nivåer med forskjellige korte utfordringer hentet fra resten av modusene (Air Ride, Top Ride, City Trial og alle minispillene). Det er den beste måten å lære seg å spille og mestre Kirby Air RidersDet er en blanding av en rekke korte utfordringer, blandet med mellomsekvenser mellom nivåene som viser en... merkelig historie.

Men når du er ferdig med det, vil du se en overraskende episk avslutning. Modusen består av 12 etapper ... men du ser bare de første 11 i ditt første løp. På slutten av den ellevte etappen, uansett hvilken rute du tar, vil du kjempe mot den endelige sjefen. Det tar omtrent 2-3 timer å fullføre en Road Trip, avhengig av vanskelighetsgrad.

Men hvis du fullfører den bare én gang, får du den "normale" slutten. For å få den ekte slutten, og den ekte sjefen, må du fullføre det en gang til. Det viktigste for å låse opp den "ekte slutten" er å låse opp alle skipene i modusen, du trenger ikke å se alle "variantene" av scenen.

Her er trinnene du må følge for å se den sanne slutten i Kirby Air Riders:

Fullfør road trip-modus én gang. Det låser opp New Game + .

.

Start spillet på nytt med Nytt spill+. Da tilbakestilles statistikken din, men du beholder alle skipene og myntene dine, slik at du kommer mye raskere opp i nivå. Du kan gjøre det med samme eller en annen karakter, det spiller ingen rolle.



Spill Road Trip igjen fra start til slutt, men sørg for å låse opp alle skipene du ikke fikk første gang.





TIPS: Når du går videre, vil du se et "!" på hver rute der du kan finne et nytt skip som du ikke fant første gang.



TIPS: Lag flere lagringsfiler i tilfelle du ved et uhell velger en rute der du ikke finner et nytt skip.



TIPS: Det er fullt mulig å låse opp alle skipene i løpet av en andre gjennomspilling



TIPS: Husk at det å låse opp skip i Road Trip ikke låser dem opp for resten av modusene



Hvis du har låst opp alle skipene (23 totalt), vil du se en annen scene i kapittel 11, selv om sjefen (stort sett) er den samme



Du vil låse opp det 12. og siste stadiet, med den virkelige bosskampen og avslutningsscenen



Hva låser du opp med den ekte slutten?

Når du ser den sanne slutten, uten å røpe historien, vil du låse opp en karakter du bare kan låse opp på denne måten: Dedede Noir (og skipet Leo). Du vil også få en prestasjon.

Etter det kan du fortsette å spille Road Trip med andre figurer, slik at ansiktsikonene deres vises på hovedmenyen i modusen, samt se hver alternative scene for første gang ... men (som vi vet om) ingenting av substans for Kirby Air Riders er låst opp på den måten. Tilbake til flerspilleren nå!